Vaccino Covid ai bambini dai 5 anni: a giorni la partenza

Vaccino Covid per bambini da 5 a 11 anni atteso dal 29 novembre, boom di terze dosi per far fronte alla quarta ondata e alle nuove restrizioni di Natale.

Nei prossimi giorni saranno aperte le vaccinazioni anti Covid per i bambini da 5 a 11 anni. L’anticipazione è di Giorgio Palù, presidente AIFA: entro lunedì 29 novembre si dovrebbe concludere l’intera procedura per l’autorizzazione con partenza immediata. Nel frattempo, si registra un boom di prenotazioni per la terza dose da parte degli aventi diritto e per gli over 40 (dopo 5 mesi dal ciclo primario). L’accelerazione della campagna vaccinale va di pari passo con le nuove misure stabilite in Consiglio dei Ministri del 24 novembre.

Vaccino tra 5-11 anni

La decisione dell’EMA, l’Agenzia europea del farmaco, potrebbe arrivare entro giovedì 25 novembre. A quel punto seguirebbero a catena il disco verde dell’AIFA (entro 24 ore) e la Circolare attuativa del Ministero della Salute, con partenza immediata delle somministrazioni a partire da lunedì 29 novembre o al massimo entro i primi di dicembre. Come ha spiegato il Sottosegretario Pierpaolo Sileri:

serve un’informazione trasparente e spiegare ai genitori perché serve fare la vaccinazione.

Dal punto di vista logistico, per i bambini saranno utilizzati anche gli hub esistenti ma con percorsi dedicati. Non sarebbe tuttavia previsto alcun obbligo vaccinale né l’annessione di questa particolare platea di destinatari alle regole a cui sono soggette le attuali categorie per le quali è previsto il Green Pass.

Terza dose

Come prenotare la terza dose di vaccino Covid in ogni Regione 22 Novembre 2021 Non ci sono invece indicazioni sulle tempistiche per la terza dose agli under 40. Al momento possono prenotarsi, oltre a determinate categorie di soggetti a rischio, tutti coloro che hanno più di 40 anni oppure, indipendentemente dall’età, chi ha ricevuto il primo ciclo vaccinale con Johnson & Johnson. Con l’anticipazione da 6 a 5 mesi, si sta registrando un’impennata di prenotazioni. Martedì 23 novembre sono state effettuate 219mila somministrazioni (fra terze dosi e primo ciclo). Un’accelerazione dovuta anche all’approssimarsi delle festività natalizie e di fine anno, durante le quali sono attese restrizioni “a tempo” per contenere la quarta ondata di contagi “salvando” però il Natale.

Chi aveva già prenotato la terza dose dopo sei mesi, può eventualmente anticipare la data. Non tutte le Regioni hanno già adeguato i portali di prenotazione alle nuove regole però. In Lombardia, per esempio, si parte il 26 novembre mentre in Lazio si possono già effettuare le nuove prenotazioni.