Prenotare la terza dose di vaccino Covid: guida per Regione

Come prenotare la terza dose di vaccino Covid in ogni Regione: calendario, canali di prenotazione per categoria e regole comuni in tutta Italia.

Piattaforme online, call center, sportelli postali, farmacie: sono diverse le opzioni per prenotare la terza dose di vaccino anti Covid, con regole e tempistiche diverse in ogni Regione o Provincia Autonoma, ciascuna con proprio calendario e canale di accesso, pur seguendo le direttive nazionali su classi di priorità. Vediamo una breve guida alle regole comuni in tutta Italia ed a quelle di ciascuna Regione.

Ecco come per prenotare la dose aggiuntiva o booster del vaccino anti Covid in base alla residenza, all’età o alla categoria, partendo dalle direttive ministeriali.

Chi

Terza dose agli over 40 10 Novembre 2021 Dal primo dicembre si apriranno le prenotazioni della terza dose anche per le persone fra i 40 e i 60 anni, entrando quindi nel vivo della terza dose di campagna vaccinale. In base al calendario della campagna vaccinale, invece, ad oggi possono prenotarsi per la terza dose le seguenti categorie:

persone con più di 60 anni;

ospiti e personale delle RSA, residenze per anziani;

personale sanitario;

pazienti fragili;

vaccinati con J&J di qualsiasi età.

Cosa

Per la terza dose (aggiuntiva o richiamo booster) vengono usati i due sieri a M-rna messaggero Pfizer o Moderna, indipendentemente da quelli utilizzati per il primo ciclo vaccinale (per chi aveva ricevuto AstraZeneca o Johnson & Johnson, la terza dose sarà eterologa).

Come

Le Regioni mettono a disposizione canali differenti per le prenotazioni, in genere i medesimi del ciclo primario. Le opzioni sono in genere: piattaforma online, contact center, medico di famiglia, farmacia, somministrazione rpesso l’hub vaccinale senza prenotazione.

Dove

Il personale e gli ospiti delle RSA, i medici e in generale i sanitari si vaccinano nelle rispettive strutture. Le altre categorie devono prenotarsi e poi effettuare la somministrazione, in base alle regole previste dalle singole Regioni.

Quando

Richiamo Janssen dopo 6 mesi 4 Novembre 2021 La regola che vale per tutti – con l’unica eccezione dei pazienti immunocompromessi – è che tra la conclusione del ciclo vaccinale primario e la terza dose devono trascorrere almeno 180 giorni, indipendentemente dall’età e dalla categoria. Per esempio, al momento in tutta Italia sono aperte le prenotazioni per la terza dose di chi ha almeno 60 anni e dal primo dicembre si aprono per chi ha almeno 40 anni. Ebbene, in tutti i casi possono fare la terza dose solo coloro che hanno ricevuto la seconda almeno sei mesi prima.

Prenotazione terza dose

Tutte le Regioni tranne Basilicata, Campania e Valle D’Aosta, mettono a disposizione una piattaforma di prenotazioni online, che in genere è la stessa già utilizzata per il primo ciclo vaccinale. Ma spesso ci sono anche altre modalità: in alcuni casi è possibile effettuare la somministrazione dal proprio medico di famiglia (Toscana), oppure in farmacia. Vediamo le opzioni dettagliate per Regione.

Lombardia

Lombardia: terza dose anche per vaccinati all'estero 12 Novembre 2021 Piattaforma online, per utilizzare la quale servono numero di tessera sanitaria e codice fiscale. Altre modalità di prenotazione: call center (800894545), sportelli Postamat (non è necessario essere clienti di POste Italiane, basta avere la tessera sanitaria), chiedendo al postino (tutti i portalettere sono in grado di fornire assistenza immediata effettuando la prenotazione, anche qui ci vuole il codice fiscale). Infine, in farmacia. Sul portale della Regione si può consultare l’elenco delle farmacie convenzionate abilitate al servizio, per prenotare si va direttamente in negozio.

Lazio

Piattaforma online, raggiungibile dalla home page del sito della Regione e dal postale Salutelazio. C’è la funzionalità “gestione appuntamenti“, che consente di visualizzare o disdire prenotazioni. Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette è possibile chiamare lo 06164161841. Gli over 80 a cui il primo vaccinale è stato somministrato a domicilio vengono contattati direttamente dalla struttura sanitaria, non devono prenotarsi. Anche in Lazio è possibile effettuare il vaccino in farmacia, ma bisogna comunque prenotarsi attraverso la piattaforma online.

Veneto

Il sito per le prenotazioni online è accessibile dal portale della Regione, e bisogna poi scegliere la ASL della zona in cui si intende effettuare la somministrazione. Cliccando sulla ASL appare anche l’elenco delle farmacie, presso le quali si può anche effettuare la prenotazione.

Piemonte

Il portale Regionale il Piemonte ti vaccina consente di prenotare la terza, anche per i residenti all’estero iscritti all’AIRE o per chi ha effettuato il primo ciclo vaccinale all’estero con un siero diverso da quelli approvati dall’EMA, l’agenzia europea del farmaco. In quest’ultimo caso, si possono prenotare online solo i titolari di tessera sanitaria regionale, mentre chi non risiede nella Regione può recarsi direttamente all’hub vaccinale. E’ disponibile anche la somministrazione in farmacia, si può sia prenotarsi direttamente in negozia sia utilizzare il portale sopra indicato. Online c’è l’elenco delle farmacie aderenti.

Toscana

La piattaforma online consente di effettuare la prenotazione, c’è anche la funzionalità “Mi vaccino dal mio medico“, che prevede di inserire una serie di dati (nome, cognome, codice fiscale, tessera sanitaria, numero di cellulare). Gli over 80 possono presentarsi direttamente ai centri vaccinali senza prenotazione. Sul portale della Regione è anche disponibile l’elenco delle farmacie che effettuano il vaccino Covid, presso le quali è anche possibile effettuare la prenotazione, andando di persona o telefonando.

Campania

Non è necessaria prenotazione, è possibile anche presentarsi direttamente al centro vaccinale ed effettuare la somministrazione. E’ è partita la campagna delle somministrazioni anche in farmacia. Sta per partire la terza dose anche per personale scolastico e forze dell’ordine.

Sicilia

La prenotazione online si può effettuare sia sul portale Siciliacoronavirus, sia su quello di Poste Italiane già utilizzato per le prime due dosi. C’è un contact center telefonico, il numero verde 800.00.99.66 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 18. (esclusi sabato e festivi). Infine, c’è il servizio Portalettere, che consente di prenotarsi rivolgendosi al postino.

Sardegna

Oltre alla piattaforma online, si possono utilizzare i due servizi messi a disposizione da Poste Italiane, ovvero gli sportelli Postamat e il Portalettere. C’è anche il call center 800 009966 (attivo dalle 8 alle 20).

Valle d’Aosta

Questa Regione ha scelto la chiamata diretta, per cui sono le strutture sanitarie a contattare i pazienti per effettuare la terza dose.

Altre Regioni

In Basilicata non c’è piattaforma online, è possibile andare direttamente nel centro vaccinale, in tutte le altre Regioni c’è il portale per le prenotazioni online. In molti casi ci sono anche i contact center. Gli sportelli postali possono essere utilizzati per la prenotazione anche in Abruzzo e nelle Marche. La prenotazione in farmacia è disponibile, oltre che nelle Regioni esaminate nel dettaglio, anche in Calabria, Emilia -Romagna, Liguria, Puglia, e Umbria.