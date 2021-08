Italia Domani: online il portale web sul PNRR

Online il portale ufficiale sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: guida alle riforme e alle missioni del PNRR, con l'avanzamento dei progetti.

Recovery Plan: entro luglio 25 miliardi per il PNRR “Italia Domani” 23 Giugno 2021 Online dal 3 agosto il portale ufficiale dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la programmazione nazionale delle attività e dei progetti che animano il Recovery Plan presentato alla UE dal nostro Paese e che, grazie al programma Next Generation EU (NGEU), porterà già dalle prossime settimane i primi fondi per la ripartenza economica e sociale dopo la crisi Covid.

Italia Domani Il portale web Italia Domani (italiadomani.gov.it) permette di consultare lo stato di avanzamento dei diversi investimenti effettuati nei relativi progetti e le spese sostenute per portarli a termine, in modo che i cittadini possano monitorare nella massima trasparenza l’utilizzo fatto delle risorse europee per la realizzazione del Piano. Il portale si compone di varie sezioni a tema (con le risorse staniate ed i progetti previsti) e riporta anche il testo integrale del Piano, insieme d altra documentazione di approfondimento sugli interventi programmati. => Scarica il testo del PNRR – Piano Nazionale Ripresa e Resilienza La sezione Priorità Trasversali specifica le misure che hanno un impatto su giovani, parità di genere e riduzione dei divari territoriali.

specifica le misure che hanno un impatto su giovani, parità di genere e riduzione dei divari territoriali. La sezione Missioni illustra i principali interventi del PNRR, ribattezzato “Italia Domani”, suddivisi nelle 6 Missioni di cui si compone.

illustra i principali interventi del PNRR, ribattezzato “Italia Domani”, suddivisi nelle 6 Missioni di cui si compone. La sezione Risorse offre un prospetto delle risorse finanziarie per ogni Missione, comprese quelle aggiuntive stanziate nell’ambito del Fondo Complementare.

offre un prospetto delle risorse finanziarie per ogni Missione, comprese quelle aggiuntive stanziate nell’ambito del Fondo Complementare. La sezione Riforme analizza i contenuti delle riforme programmate, gli obiettivi prefissati e le tempistiche previste per la loro attuazione.

analizza i contenuti delle riforme programmate, gli obiettivi prefissati e le tempistiche previste per la loro attuazione. La sezione Investimenti , una volta avviati i cantieri, permetterà di consultare gli oltre 150 progetti di investimento del Piano, monitorandone lo stato di avanzamento, le scadenze previste e l’importo stabilito per ciascun anno.

, una volta avviati i cantieri, permetterà di consultare gli oltre 150 progetti di investimento del Piano, monitorandone lo stato di avanzamento, le scadenze previste e l’importo stabilito per ciascun anno. La sezione Piano Complementare analizza i progetti per la ripartenza non coperti dal RRF (Recovery and Resilience Facility) e dunque finanziati con 30,6 miliardi di risorse nazionali. Completano il portale web Italia Domani (raggiungibile all’indirizzo italiadomani.gov.it) le sezioni Notizie, FAQ e Documenti.