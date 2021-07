Italia alla quarta ondata Covid, novità sul Green Pass

Italia alla quarta ondata Covid, cinque regioni a rischio zona gialla entro fine estate: dati aggiornati e anticipazioni di Speranza sul Green Pass.

Green Pass fino al 31 dicembre, nuovi obblighi in arrivo 28 Luglio 2021 I numeri del contagio Covid peggiorano, l’RT è decisamente sopra il livello di guardia, l’incidenza supera i 50 casi ogni 100mila abitanti (dato rilevante per la permanenza in zona bianca) e l’RT ospedaliero è a sua volta in salita, ma sotto il livello da zona gialla. Vediamo tutti i dati del monitoraggio ISS e quelli del report indipendente della Fondazione Gimbe, sul peggioramento dei contagi, che potrebbero far scattare prima del previsto le prossime misure restrittive anti Covid, in particolare il Green Pass obbligatorio per gli spostamenti interni nel Paese (treni, aerei, nazionali, traghetti), assieme alle altre misure di contenimento che entrano in vigore venerdì 6 agosto. Intanto, il ministero si sta muovendo per risolvere alcuni problemi che limitano l’accesso alla Certificazione Verde in alcuni casi particolari,

Green Pass: ultime novità

Dal 6 agosto è obbligatorio mostrare il Green Pass per accedere a numerosi servizi e attività (ristoranti al chiuso, cinema e teatri, eventi e spettacoli all’aperto, centri termali, piscine e palestre, fiere e congressi, concorsi pubblici). A quella data, si stima che gli Italiani con la certificazione (almeno prima dose) saranno oltre 38 milioni, mentre non avranno il green pass in circa 15,5 milioni. Per gli Italiani all’estero, vaccinati con sieri non riconosciuti da EMA, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che il problema dovrebbe essere risolto la prossima settimana. Intanto, i pass vaccinali e di guarigione dalla Gran Bretagna potranno essere usati ai fini della certificazione verde anche nel nostro Paese, come prevede l’ordinanza che conferma anche la mini quarantena di 5 giorni. Inoltre, Speranza ha annunciato che il Green Pass si potrà scaricare dal portale del Ministero della Salute.

La macchina ministeriale è al lavoro per intervenire su specifiche fattispecie: è significativa la possibilità che arriverà nelle prossime ore di poter, attraverso il portale, scaricare in maniera automatica il codice.

Italia alla quarta ondata Covid

La variante Delta, intanto, sta facendo crescere i contagi anche in paese con alta copertura vaccinale. L’incrocio dei dati indica che siamo in presenza in Italia di una nuova ondata di contagi, che però non si traducono in casi gravi di malattia da Coronavirus tali da richiedere il ricovero. L’Istituto Superiore di Sanità (monitoraggio del 30 luglio) e Fondazione Gimbe (report del 29 luglio) indicano:

Indice RT (ISS): 1,57 in salita dall’1,26 (due settimane fa era 0,91), quindi il trend è in salita costante da tre settimane.

(ISS): 1,57 in salita dall’1,26 (due settimane fa era 0,91), quindi il trend è in salita costante da tre settimane. Incidenza nazionale (ISS): 58 casi ogni 100mila abitanti, contro i 41 della scorsa settimana.

(ISS): 58 casi ogni 100mila abitanti, contro i 41 della scorsa settimana. Ricoveri: il tasso di occupazione delle aree mediche è al 3% contro il precedente 2%, quello delle terapie intensive è stabile al 2%. In numeri assoluti, l’ISS segnala 189 ricoverati in terapia intensiva e 1.194 nei reparti Covid. Fondazione Gimb fornisce anche le percentuali: terapia intensiva +24 (+14,5%), ricoverati con sintomi +417 (+34,9%).

Il presidente della Fondazione Nino Cartabellotta segnala come il dato sia sottostimato dall’insufficiente attività di testing e dalla mancata ripresa del tracciamento dei contatti. Il virus circola più di quanto viene documentato. Ma per ora l’impatto sugli ospedali è basso, facendo sperare in una possibile gestione della situazione che eviti fasi emergenziali e nuove proibizioni (il passaggio di una Regione in zona gialla si determina al superamento del 10% dei ricoveri in terapia intensiva e al 15% in area medica). Esistono però proiezioni sul rischio che in alcune Regioni – Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania e Lazio – non si riesca a restare in zona bianca fino alla fine di agosto.

Situazione nelle Regioni

Regione Occupazione posti letto Occupazione terapie intensiva Abruzzo 2% 0% Basilicata 4% 0% Calabria 7% 3% Campania 5% 2% Emilia Romagna 2% 1% Friuli Venezia Giulia 1% 1% Lazio 4% 4% Liguria 2% 3% Lombardia 3% 2% Marche 1% 2% Molise 1% 0% Piemonte 1% 0% Puglia 3% 2% Sardegna 4% 4% Sicilia 8% 5% Toscana 2% 3% Umbria 2% 2% Valle d’Aosta 1% 0% Veneto 2% 2% Provincia di Bolzano 3% 0% Provincia di Trento 1% 0% Totale Italia 3% 2%

Campagna vaccinale

I numeri Gimbe sull’andamento della campagna vaccinale: al 28 luglio il 63,6% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino (+938.395 rispetto alla settimana precedente) e il 52,3% ha completato il ciclo vaccinale (+2.928.731 rispetto alla settimana precedente). In lieve calo nell’ultima settimana il numero di somministrazioni (n. 3.720.954), con una media mobile a 7 giorni di 528.285 inoculazioni/die.

La copertura degli over 60. L’88,5% ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino, con un incremento settimanale nazionale minimo (+0,5%) e forti differenze regionali: se la Puglia ha raggiunto il 93,6% la Sicilia si ferma a quota 80,1%. Il dettaglio per fasce di età:

Over 80 : su circa 4,4 milioni, 4.119.891 (92%) hanno completato il ciclo vaccinale e 120.582 (2,7%) hanno ricevuto la prima dose.

: su circa 4,4 milioni, 4.119.891 (92%) hanno completato il ciclo vaccinale e 120.582 (2,7%) hanno ricevuto la prima dose. Fascia 70-79 anni : su circa 5,9 milioni, 5.041.760 (84,5%) hanno completato il ciclo e 280.691 (4,7%) hanno ricevuto la prima dose.

: su circa 5,9 milioni, 5.041.760 (84,5%) hanno completato il ciclo e 280.691 (4,7%) hanno ricevuto la prima dose. Fascia 60-69 anni: su circa 7,3 milioni, 5.554.115 (74,6%) hanno completato il ciclo e 705.431 (9,5%) hanno ricevuto la prima dose.