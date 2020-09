Consumi: guida alle spese d’autunno

Tante le spese che attendono gli italiani, le stime Federconsumatori parlano di una stangata da 2.493,35 euro a famiglia: guida voce per voce.

Stangata in arrivo per i consumatori italiani: secondo le stime di Federconsumatori al rientro dalle vacanze estive le famiglie si troveranno ad affrontare una spesa media per i propri consumi pari a 2.493,35 euro tra settembre e novembre.

Vediamo tutte le stime in dettaglio e tutte le voci di spesa che ci attendono questo autunno.

Spese d’autunno: stima e guida

L’associazione dei consumatori ha elaborato un elenco di tutte e voci di spesa che attendono gli italiani nei prossimi mesi, già caratterizzati dalle incertezze economiche e sociali causate dall’emergenza Coronavirus ancora in atto. Si tratta di tasse, di scadenze prorogate dal Fisco per dare respiro durante l’emergenza Covid-19 ma ora prossime ad arrivare a termine, di bollettte, consumi legati alla riapertura delle scuole, del ritorno al lavoro, dell’arrivo della stagione fredda e così via.

Entrando nel dettaglio, Federconsumatori stima le seguenti spese medie per gli italiani nel prossimo trimestre:

TARI il cui pagamento della prima rata inizialmente previsto a maggio dovrà essere effettuato entro il mese di settembre poi a seguire ci saranno le altre rate: spesa per la seconda rata 159,50 € ;

il cui pagamento della prima rata inizialmente previsto a maggio dovrà essere effettuato entro il mese di settembre poi a seguire ci saranno le altre rate: spesa per la seconda rata ; bollette, per le quali si prevede un aumento del +3,5% rispetto al 2019: spesa media per acqua, luce, gas, telefonia 612,85 € ;

; riscaldamento in riferimento al quale, in vista della prosecuzione, per molti, dello smart working, si prevede un aumento dei consumi: spesa media 238,80 € ;

in riferimento al quale, in vista della prosecuzione, per molti, dello smart working, si prevede un aumento dei consumi: spesa media ; visite mediche , esami e i checkup che per forza di cose sono stati rimandati a questo periodo, prima per via del lockdown poi per la pausa estiva: spesa media 524,90 € ;

, esami e i checkup che per forza di cose sono stati rimandati a questo periodo, prima per via del lockdown poi per la pausa estiva: spesa media ; scuola spesa media per libri etc. 844,20 € ;

spesa media per libri etc. ; trasporto solo considerando il tragitto medio per portare i figli a scuola: spesa media 113,10 €.

Tutto sommato si arriva ad una stangata media tra settembre e novembre di 2.493,35 euro a famiglia, senza neanche tenere conto di spese correnti per alimentazione, abbigliamento e così via.