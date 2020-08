Mappa Coronavirus: situazione in Italia ad agosto 2020

Emergenza Coronavirus in Italia: la situazione ai primi di agosto per quanto riguarda i nuovi casi di COVID-19 e i dati da inizio epidemia.

Coronavirus: misure per la ripresa post Covid-19 1 Giugno 2020 Il Governo italiano ha prorogato lo stato di emergenza per Coronavirus fino al 15 ottobre, a fronte del perdurare della presenza in Italia del rischio di contagio da Covid-19.

Nonostante la situazione negli ultimi mesi sia migliorata, nel Paese si continuano infatti a registrare ancora nuovi casi di Coronavirus, nell’ordine delle centinaia.

Bisogna dunque continuare a rispettare le misure di prevenzione legate allo stato di emergenza, sia per le attività economico-produttive e ludiche, sia per viaggi e spostamenti nel Paese e all’estero.

Ed è fortemente consigliato anche di utilizzare l’app Immuni selezionata dal Governo con l’obiettivo di individuare tempestivamente tutti i possibili contatti delle persone eventualmente contagiate e contrastare così il diffondersi del virus.

Vediamo ora i dati sui contagi aggiornati ai primi di agosto 2020, diffusi ufficialmente dal Dipartimento della Protezione Civile e consultabili a questo link: a quanto ammontano attualmente i contagi da Covid-19 in Italia, quanti sono i dimessi/guariti, i deceduti, i casi totali registrati nel nostro Paese da inizio epidemia e le zone di Italia più colpite.

Coronavirus in Italia a inizio agosto 2020

Ricordiamo che dal 25 giugno il flusso dei dati aggregati inviati dalle Regioni coordinato da Ministero della Salute è stato integrato con il supporto dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il cui flusso comprende anche i dati demografici, le comorbidità, lo stato clinico e la sua evoluzione nel tempo, consentendo un’analisi più accurata della diffusione del Coronavirus in Italia.

Negli ultimi 30 giorni (dati registrati al 31 luglio 2020):

sono stati registrati 6.186 nuovi casi;

di cui 200 casi tra gli operatori sanitari;

l’età media è di 41 anni;

nel 56,5% sono maschi, 43,5% femmine;

i deceduti sono stati 200;

i guariti sono stati 10.590.

Alla data del 3 agosto in Italia c’erano:

159 nuovi casi di Covid-19, contro i 239 del giorno precedente e i 295 di due giorni prima;

12.474 persone positive al Coronavirus;

200.589 dimessi/guariti (+129);

35.166 deceduti (+12);

248.229 casi totali da inizio pandemia.

La situazione peggiore resta, come da inizio epidemia, in Lombardia, dove i casi di contagio dall’inizio dell’epidemia sono 96.337, la seconda regione più colpita è il Piemonte con 31.711 casi, seguito dall’Emilia-Romagna con 29.808 e dal Veneto con 20.233 casi. In cinque regioni non si sono verificati nuovi contagi nelle ultime 34 ora Marche, Friuli Venezia Giulia, Calabria, Valle d’Aosta e Basilicata.

Totale casi per Provincia:

Milano (Lombardia): 24.966;

Torino (Piemonte): 15.997;

Brescia (Lombardia): 15.957;

Bergamo (Lombardia): 15.049;

Cremona (Lombardia): 6.732;

Roma (Lazio): 6.367;

Monza e della Brianza (Lombardia): 5.889;

Genova (Liguria): 5.697;

Bologna (Emilia-Romagna): 5.622;

Pavia (Lombardia): 5.621;

Verona (Veneto): 5.212;

Reggio nell’Emilia (Emilia-Romagna): 5.028;

Trento (P.A. Trento): 4.981;

Piacenza (Emilia-Romagna): 4.488;

Padova (Veneto): 4.282;

Como (Lombardia): 4.161;

Alessandria (Piemonte): 4.107;

Modena (Emilia-Romagna): 4.039;

Varese (Lombardia): 4.012;

Parma (Emilia-Romagna): 3.759;

Mantova (Lombardia): 3.696;

Lodi (Lombardia): 3.631;

Firenze (Toscana): 3.298;

Treviso (Veneto): 2.938;

Cuneo (Piemonte): 2.932;

Vicenza (Veneto): 2.920;

Lecco (Lombardia): 2.878;

Venezia (Veneto): 2.863;

Novara (Piemonte): 2.821;

Pesaro e Urbino (Marche): 2.819;

Napoli (Campania): 2.777;

Bolzano (P.A. Bolzano): 2.734;

Rimini (Emilia-Romagna): 2.256;

Ancona (Marche): 1.893;

Asti (Piemonte): 1.886;Forlì-Cesena (Emilia-Romagna): 1.789;

Savona (Liguria): 1.640;

Pescara (Abruzzo): 1.628;

Sondrio (Lombardia): 1.609;

Imperia (Liguria): 1.527;

Bari (Puglia): 1.511;

Trieste (Friuli Venezia Giulia): 1.414;

Lucca (Toscana): 1.391;

Vercelli (Piemonte): 1.355;

Belluno (Veneto): 1.212;

Aosta (Valle d’Aosta): 1.209;

Foggia (Puglia): 1.205;

Macerata (Marche): 1.169;

Ravenna (Emilia-Romagna): 1.154;

Verbano-Cusio-Ossola (Piemonte): 1.154;

Ferrara (Emilia-Romagna): 1.117;

Massa Carrara (Toscana): 1.057;

Biella (Piemonte): 1.056;

Udine (Friuli Venezia Giulia): 1.029;

Perugia (Umbria): 1.027;

Pisa (Toscana): 957;

Sassari (Sardegna): 887;

La Spezia (Liguria): 879;

Catania (Sicilia): 855;

Chieti (Abruzzo): 843;

Salerno (Campania): 789;

Pistoia (Toscana): 756;

Pordenone (Friuli Venezia Giulia): 742;

Arezzo (Toscana): 695;

Frosinone (Lazio): 675;

Brindisi (Puglia): 672;

Latina (Lazio): 662;

Teramo (Abruzzo): 640;

Caserta (Campania): 620;

Avellino (Campania): 579;

Lecce (Puglia): 567;

Prato (Toscana): 559;

Palermo (Sicilia): 518;

Messina (Sicilia): 495;

Cosenza (Calabria): 492;

Livorno (Toscana): 485;

Fermo (Marche): 478;

Viterbo (Lazio): 462;

Rovigo (Veneto): 461;

Enna (Sicilia): 441;

Siena (Toscana): 431;

Rieti (Lazio): 423;

Grosseto (Toscana): 408;

Campobasso (Molise): 390;

Terni (Umbria): 387;

Barletta-Andria-Trani (Puglia): 382;

Siracusa (Sicilia): 333;

Ascoli Piceno (Marche): 299;

Reggio di Calabria (Calabria): 298;

Taranto (Puglia): 281;

Cagliari (Sardegna): 262;

L’Aquila (Abruzzo): 260;

Gorizia (Friuli Venezia Giulia): 225;

Catanzaro (Calabria): 217;

Matera (Basilicata): 213;

Benevento (Campania): 210;

Potenza (Basilicata): 192;

Caltanissetta (Sicilia): 189;

Agrigento (Sicilia): 167;

Ragusa (Sicilia): 146;

Trapani (Sicilia): 139;

Sud Sardegna (Sardegna): 123;

Crotone (Calabria): 121;

Vibo Valentia (Calabria): 91;

Nuoro (Sardegna): 83;

Isernia (Molise): 67;

Oristano (Sardegna): 61.