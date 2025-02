Assegno Unico 2025: importi INPS aggiornati e novità per le famiglie

L'INPS pubblica i nuovi importi 2025 dell’Assegno unico e universale per i figli a carico nel 2025 e indica le modalità di erogazione.

L’Assegno Unico e Universale (AUU) continua ad essere un pilastro del sostegno economico alle famiglie con figli a carico, confermandosi una misura stabile e automatica per chi ha già una domanda in stato “accolta”.

Con la Circolare n. 33 del 4 febbraio, l’INPS ha comunicato gli importi aggiornati, le soglie ISEE e le maggiorazioni previste per l’anno 2025.

CALCOLO ASSEGNO UNICO

Erogazione automatica e rinnovo dell’ISEE

Le domande già presentate in passato restano valide per gli anni successivi, senza necessità di rinnovo, salvo eventuali modifiche come nascita di un figlio o raggiungimento della maggiore età. Tuttavia, per la determinazione dell’importo corretto, è obbligatorio presentare una nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per il 2025.

In assenza di ISEE aggiornato, l’importo dell’AUU sarà calcolato sulla base degli importi minimi previsti dalla normativa, applicati a partire da marzo 2025. Se l’ISEE viene presentato entro il 30 giugno 2025, gli arretrati saranno riconosciuti.

Importi dell’Assegno Unico 2025

Dal 1° gennaio 2025, gli importi sono stati rivalutati dello 0,8% in base all’indice ISTAT. Ecco le principali fasce ISEE e relativi importi dell’AUU:

Fascia ISEE Importo mensile per figlio Fino a €17.227,33 €201,00 Da €25.000 a €30.000 €100,00 Oltre €45.939,56 €57,50

L’assegno viene ridotto progressivamente per ISEE più elevati, fino all’importo minimo garantito per chi supera la soglia massima.

Ecco a titolo di esempio gli importi dell’Assegno Unico e Universale (AUU) 2025 per alcune fasce ISEE chiave:

Fascia ISEE Importo mensile per figlio Circa a €20.098,56 €186,7 Fino a €30.090,41 €136,6 Fino a €40.082,26 €86,7 Fino a €45.824,71 €58

Maggiorazioni previste nel 2025

Oltre agli importi standard, l’AUU prevede una serie di maggiorazioni per particolari condizioni familiari:

Condizione familiare Maggiorazione mensile Figli con disabilità (minorenni e maggiorenni) €120,60 – €201,00 Madre con meno di 21 anni €23,00 Nuclei con almeno 4 figli €150,00 Secondo percettore di reddito nel nucleo €34,40

Ulteriori maggiorazioni speciali

Figli sotto 1 anno: incremento del 50% dell’importo AUU.

Nuclei con almeno 3 figli e ISEE fino a €45.939,56: +50% per figli tra 1 e 3 anni.

Beneficiari e di pagamento AUU

L’Assegno unico spetta ai nuclei familiari con figli fino a 21 anni (senza limiti di età per i figli con disabilità), residenti in Italia.

Il pagamento avviene mensilmente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale, libretto postale, carta prepagata con IBAN o altre modalità tracciabili.

Per conoscere in dettaglio tutte le fasce AUU, si consulti l’Allegato 1 alla circolare INPS n. 33/2025.