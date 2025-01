Salario minimo: Direttive UE a rischio bocciatura

Guida alla RAL (Retribuzione Annua Lorda) in busta paga: come si usa per calcolare lo stipendio netto 2025 e gli sconti INPS e IRPEF sull’imponibile.

Bonifici istantanei senza costi aggiuntivi dal 9 gennaio 2025

Bonifici istantanei senza costi aggiuntivi per le transazioni in Euro, dal 9 gennaio 2025 in ricezione e dal 9 ottobre 2025 anche in invio: come funziona.