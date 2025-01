Lavoro, mezzo milione di assunzioni entro gennaio: le figure richieste

Mercato del lavoro, trimestre positivo in Italia con quasi mezzo milione di annunci nel solo mese di gennaio 2025: ecco settori e professioni richieste.

Il mercato del lavoro del 2025 sembra dare segnali positivi: a gennaio sono previste oltre 497mila nuove assunzioni nelle imprese del territorio, mentre saranno 1,4milioni le entrate stimate per il primo trimestre dell’anno.

Lo si evince dal Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Annunci di lavoro: i settori più dinamici

La domanda di lavoro è trainata soprattutto dalle aziende del turismo (16mila assunzioni rispetto a gennaio 2024), seguite dal settore del commercio (2mila unità), mentre sono in flessione le aspettative relative ai servizi e all’industria manifatturiera.

Stando al Bollettino Excelsior, inoltre, ammontano a 148mila i posti di lavoro caratterizzati da una preferenza per i giovani sotto i 30 anni, specialmente nel settore finanziario (43,1%), turistico (41,8%) e informatico (40,7%).

Incentivi assunzioni donne 2025: settori e professioni agevolabili 9 Gennaio 2025 A livello congiunturale, analizzando i dati dell’Osservatorio Professioni Invernali 2024 condotto da InfoJobs, inoltre, si conferma il trend stagionale positivo per le categorie professionali Commercio GDO, Retail e Turismo e Ristorazione, contando 16mila annunci di lavoro tra ottobre e dicembre.

Le professioni più richieste

Allo stato attuale, però, il mismatch tra domanda e offerta coinvolge 246mila assunzioni sulle 497mila programmate, motivata dalla mancanza di candidati (32%).

La difficoltà di reperimento permane, soprattutto per le professioni intellettuali e scientifiche come analisti e specialisti nella progettazione di applicazioni (62,1%) e ingegneri (58,5%), ma anche per gli ambiti più di nicchia come tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (67%) e tecnici della salute (66,3%).

Sono difficili da trovare anche gli operatori della cura estetica (59,8%) e i professionisti dei servizi sanitari e sociali (55,9%), così come gli operai specializzati nell’installazione e manutenzione di attrezzature elettriche/elettroniche (75,5%) e fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori di carpenteria metallica (74,5%).