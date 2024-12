Visite fiscali colf e badanti: orari e fasce di reperibilità

Ecco le fasce di reperibilità previste dall’INPS per colf e badanti in malattia, anche in caso di lavoro notturno e di convivenza con gli assistiti.

Anche per colf e badanti è prevista la visita fiscale in caso di malattia, esattamente come accade per gli altri dipendenti privati e per i lavoratori del pubblico impiego.

Colf e badanti in Dichiarazione dei Redditi 1 Maggio 2024 Colf e badanti, infatti, sono tenuti a comunicare lo stato di malattia con apposito certificato medico da inviare all’INPS, indicando il proprio domicilio.

Le visite fiscali possono essere effettuate dai medici INPS tutti i giorni della settimana, compresi domeniche e festivi, nelle seguenti fasce di reperibilità:

dalle ore 10 alle 12;

dalle ore 17 alle 19.

Anche per chi lavora come badante notturna, inoltre, le fasce di reperibilità non cambiano. Le medesime regole valgono per i lavoratori conviventi, che beneficiano di vitto e alloggio presso l’abitazione della persona assistita.

In caso di domicilio diverso durante il periodo di malattia, infine, il lavoratore è tenuto a comunicare la variazione direttamente all’INPS.