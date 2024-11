Bonus Natale 2024: online le nuove istruzioni per l’indennità una tantum

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento che chiarisce i nuovi requisiti per l'accesso al Bonus Natale, in arrivo a dicembre con la Tredicesima.

Con la Circolare n. 22 del 19 novembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modifiche introdotte dal DL n. 167/2024, al Bonus Natale introdotto dal decreto Omnibus.

L’indennità una tantum di 100 euro è ora accessibile a una platea più ampia di dipendenti grazie all’eliminazione di alcuni vincoli. Ecco tutti i dettagli sui requisiti, le modalità di richiesta e le nuove regole operative.

Requisiti per accedere al Bonus Natale 2024

Il Bonus Natale 2024 è erogato ai lavoratori dipendenti che soddisfano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

reddito complessivo annuo non superiore a 28.000 euro per il 2024.

non superiore a 28.000 euro per il 2024. presenza di almeno un figlio fiscalmente a carico , anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato.

, anche se nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato. imposta lorda sui redditi da lavoro dipendente superiore alla detrazione spettante ai sensi dell’art. 13, comma 1, del TUIR.

Figli a carico: chi rientra nel calcolo

Il figlio a carico può essere di età inferiore a 21 anni, purché soddisfi i criteri reddituali dell’art. 12 del TUIR. Non è necessario che il lavoratore sia coniugato, separato o divorziato: il requisito del figlio a carico prevale su qualsiasi condizione familiare del richiedente.

Nuove regole per coniugi e conviventi

Una delle principali novità riguarda i lavoratori dipendenti coniugati o conviventi. L’indennità non è riconosciuta se il coniuge o convivente del richiedente, avente diritto, è anch’esso beneficiario del bonus.

I lavoratori devono quindi dichiarare nella domanda al sostituto d’imposta che il proprio coniuge o convivente non percepisce il Bonus Natale, fornendo i relativi codici fiscali.

Precisazioni e casi particolari

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato infine che:

l’indennità non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.

in caso di errori o omissioni nella richiesta, il recupero dell’indennità sarà effettuato in sede di dichiarazione dei redditi 2025.

Modalità di richiesta del Bonus

Per richiedere il Bonus Natale 2024, i lavoratori dipendenti devono seguire questa procedura:

Presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al sostituto d’imposta, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000. Dichiarare nello stesso documento il possesso dei requisiti reddituali e familiari. Fornire i codici fiscali del coniuge o convivente e dei figli fiscalmente a carico.

Cosa fare se si è già fatto domanda

Bonus Natale: fac-simile aggiornato per la domanda al datore di lavoro 19 Novembre 2024 Per chi ha già presentato domanda non è necessario ripresentarla, ma c’è l’obbligo di aggiornare i dati per rispettare le nuove disposizioni.

I chiarimenti completi, comprese le casistiche esemplificative, sono disponibili nella Circolare 22/2024, integrata dalla precedente Circolare 19/E del 10 ottobre 2024, che faceva riferimento alla normativa primaria (DL n. 167/2024).