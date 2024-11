Annunci di lavoro: tutte le offerte per la stagione natalizia

Pioggia di offerte di lavoro in vista del Black Friday, del Natale e dei saldi di gennaio 2025: ecco le aziende e i settori che cercano personale.

Aumentano le opportunità di lavoro in vista delle festività e saldi di gennaio. Secondo il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le assunzioni previste nel mese di novembre 2024 ammontano a 427mila e saranno 1,3 milioni gli inserimenti programmati per l’intero trimestre fino a gennaio 2025.

Le assunzioni riguarderanno prevalentemente il settore dei Servizi, sebbene anche turismo e nel commercio siano caratterizzati da un trend positivo dal punto di vista occupazionale. I comparti più attivi sono GDO (cassieri, banconisti e scaffalisti), Retail (con la ricerca di oltre 600 figure tra sales assistant, addetti ai pacchetti natalizi e promoter), Horeca e Logistica.

Anche da parte delle agenzie per il lavoro arrivano segnali positivi: Manpower, ad esempio, segnala la ricerca di 5mila risorse su tutto il territorio nazionale per fronteggiare le esigenze lavorative del Black Friday, del periodo festivo e del successivo periodo dei saldi.

Anche quest’anno il periodo natalizio si conferma dunque un momento dell’anno particolarmente dinamico in termini lavorativi. Come ha dichiarato Andrea Cartoccio, Manpower brand director:

I dati raccolti dal nostro Osservatorio, il ManpowerGroup Employment Outlook Survey, mettono in luce un’aspettativa di crescita nelle assunzioni per l’ultimo trimestre dell’anno del +19%, in miglioramento rispetto al trimestre precedente (+2%) e anche rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (+1%)”.

Anche Umana ha avviato una vasta campagna di recruiting in tutta Italia, al fine di soddisfare la necessità di nuovi inserimenti in previsione del picco di attività tra Black Friday, Cyber Monday e oltre. Sono oltre 1.500 le opportunità di lavoro segnalate in tutta Italia, in particolare nella Logistica, GDO e comparto Moda.

Umana, inoltre, ha ampliato le selezioni coinvolgendo il settore socio-sanitario, con circa 400 posizioni aperte in tutto il territorio nazionale: 100 infermieri, 300 tra Operatori socio-sanitari (OSS) e Ausiliari socio-assistenziali (ASA) oltre a 100 farmacisti da inserire nelle parafarmacie operative in diverse regioni.