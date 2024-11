Bonus tredicesima e quattordicesima ai pensionati: novità e istruzioni INPS

Istruzioni INPS per il pagamento a dicembre del bonus tredicesima e della quattordicesima ai pensionati: limiti reddituali e importi spettanti.

L’INPS ha pubblicato le istruzioni operative per il pagamento dei bonus aggiuntivi di dicembre 2024 rivolti ai pensionati.

I benefici riguardano sia il consueto bonus tredicesima importo aggiuntivo di 154,94 euro previsto dalla legge 388/2000), sia la quattordicesima mensilità ordinaria per i pensionati aventi diritto.

Entrambi i bonus saranno accreditati insieme alla rata di dicembre, con verifiche su limiti reddituali e requisiti specifici.

Bonus tredicesima pensionati di dicembre

Bonus tredicesima pensionati nel cedolino a dicembre 30 Novembre 2023 L’importo del Bonus tredicesima pensionati è riconosciuto ogni anno ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive o esonerative della medesima. Non spetta su prestazioni assistenziali (ad esempio, pensioni di invalidità civile o assegni sociali) e pensioni in cumulo fino al completamento delle quote spettanti.

Attenzione: questa somma aggiuntiva non va confusa con il Bonus Natale 2024 pagato una tantum ai dipendenti (i pensionati sono esclusi) con reddito lordo annuo complessivo fino a 28mila euro.

Somma aggiuntiva di 154,94 euro

Il bonus viene erogato in via provvisoria sulla base dei redditi disponibili nel database INPS (fino al 2020). Per le pensioni con decorrenza infrannuale, l’importo viene calcolato in dodicesimi.

Il bonus tredicesima spetta ai pensionati che prendono un trattamento non superiore al minimo INPS, che per il 2024 (considerando la rivalutazione definitiva del 5,4%) è pari a 7.781,93 euro.

Se l’importo della pensione è compreso fra 7.936,87 euro (trattamento minimo annuo + importo aggiuntivo) e 7.781,93 euro, spetta come bonus tredicesima la differenza fra 7.936,87 e l’importo della pensione stessa.

Limiti di reddito per il bonus tredicesima

Limite di reddito

complessivo Importo massimo

del bonus tredicesima Individuale: € 11.672,90;

Familiare: € 23.345,79 € 154,94

Limiti di importo pensione

Classe di contribuzione e limite annuo pensione Fino a 15 (lavoratori dipendenti) / 18 (autonomi) – Limite: € 10.119,73 Oltre 15 (lavoratori dipendenti) / 18 (autonomi) fino a 25 – Limite: € 13.493,28 Oltre 25 (lavoratori dipendenti) / 28 (autonomi) – Limite: € 19.029,47

Platea dei beneficiari

L’INPS ha identificato oltre 400.000 pensionati idonei a ricevere il bonus. Per le pensioni erogate da enti diversi dall’INPS, il pagamento sarà effettuato dall’ente competente, previa comunicazione dal Casellario Centrale.

Sulla comunicazione relativa al pagamento pensione di dicembre sarà presente l’indicazione: “Importo aggiuntivo (Legge 388/2000) – Credito anno 2024”.

Quattordicesima per il secondo semestre 2024

Quattordicesima pensione INPS: date e importi nel cedolino 26 Giugno 2024 La quattordicesima pensione è erogata con almeno 64 anni di età e redditi inferiori a determinate soglie, calcolati sulla base dell’indice di perequazione 2024 (+5,4%). La comunicazione relativa al pagamento è fornita nel cedolino pensione usando la seguente dicitura: “Quattordicesima (Legge 127/2007) – Credito anno 2024”.

Come chiarisce l’INPS nel Messaggio n. 3821 del 15 novembre:

la quattordicesima è attribuita a oltre 200.000 pensionati che hanno maturato i requisiti tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2024;

tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2024; sono stati rielaborati anche i casi esclusi a luglio per l’assenza di redditi dichiarati aggiornati;

a luglio per l’assenza di redditi dichiarati aggiornati; l’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale sta recuperando eventuali somme indebitamente erogate per il 2024 ai pensionati che hanno perso i requisiti reddituali nel corso del secondo semestre.

I pensionati possono consultare il dettaglio dei pagamenti nella propria area personale sul sito INPS.