Intesa Sanpaolo: programmate 3.500 nuove assunzioni in banca

Campana di assunzioni in Intesa Sanpaolo per il ricambio generazionale e l’ingresso di figure dotate di skills digitali: 3500 assunzioni entro tre anni.

Accelerare il ricambio generazionale nel quadro della trasformazione tecnologica favorendo uscite senza impatti sociali e promuovendo nuove assunzioni, oltre a un piano di formazione per affrontare al meglio le necessità di nuove skills digitali diffuse: questi gli obiettivi di Intesa Sanpaolo, che già con il Piano di Impresa 2022-2025 aveva annunciato circa 12mila nuovi posti di lavoro.

Aumenti di stipendio per i bancari 9 Settembre 2024 Saranno 4mila le uscite volontarie entro il 2027 ed entro giugno 2028 saranno effettuate 3.500 assunzioni a tempo indeterminato di giovani, dei quali 1.500 saranno impiegati come Global Advisor per le attività commerciali della Rete al fine di garantire la massima vicinanza alla clientela in particolare nel Wealth Management & Protection.

Le assunzioni – specifica il gruppo in un a nota – saranno destinate a sostenere la crescita del Gruppo e le nuove attività e si aggiungono a quelle già previste nel quadro del Piano di Impresa 2022-2025, pari a 4.600 entro il dicembre 2025 a fronte delle 9.200 uscite che si concluderanno entro il primo trimestre 2025.