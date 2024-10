Calendario pagamenti INPS di novembre: Pensioni, Assegno Unico e NASpI

Tutte le date di pagamento per le prestazioni INPS di novembre: pensioni, SFL e ADI, Assegno Unico, NASpI e DIS-COLL per famiglie e disoccupati.

Con l’avvicinarsi di novembre 2024 è tempo di aggiornare il calendario dei pagamenti INPS: dalla NASpI all’Assegno di Inclusione (ADI), passando per Assegno Unico ai figli, sussidi e pensioni.

Ecco dunque le prossime scadenze da segnare in agenda per l’accredito delle principali prestazioni INPS destinate a famiglie, lavoratori, pensionati e disoccupati.

Il pagamento delle pensioni di novembre 2024 partirà soltanto il 2 novembre per chi ritira in contanti presso Poste Italiane e il 4 novembre per chi riceve la pensione sul conto corrente. Si deve infatti tenere conto della festività di Ognissanti, che quest’anno cade di venerdì. I pensionati che ritirano l’assegno in contanti allo sportello postale potranno quindi recarsi presso uno degli 12.800 Uffici Postali a partire da sabato 2 novembre, con il seguente calendario:

A – B: Sabato (solo mattina) 2 novembre 2024;

Sabato (solo mattina) 2 novembre 2024; C – D: Lunedì 4 novembre 2024;

Lunedì 4 novembre 2024; E – K: Martedì 5 novembre 2024;

Martedì 5 novembre 2024; L – O: Mercoledì 6 novembre 2024;

Mercoledì 6 novembre 2024; P – R: Giovedì 7 novembre 2024;

Giovedì 7 novembre 2024; S – Z: Venerdì 8 novembre 2024.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare anche il sito di Poste Italiane, o contattare il numero verde 800 00 33 22, o ancora consultare il proprio cedolino pensione online.

Assegno Unico figli: pagamenti di novembre

A novembre 2024, l’Assegno Unico sarà erogato dopo la metà del mese (18, 19, 20 novembre) per i percettori già attivi. Per coloro che hanno presentato modifiche o nuove domande, l’accredito avverrà alla fine del mese successivo a quello di presentazione della richiesta. Quindi a novembre i pagamenti dell’Assegno Unico Universale non subiscono modifiche rispetto agli altri mesi dell’anno.

Supporto Formazione e Lavoro: quando arriva a novembre

Il pagamento del Supporto Formazione e Lavoro (SFL) avviene entro il 28 del mese per le domande pervenute entro il 15 del mese, e dal giorno 15 del mese successivo per le domande pervenute dopo la metà del mese.

Si tratta dell’indennità mensile di 350 euro erogata dall’INPS a coloro che partecipano a progetti di formazione, qualificazione/riqualificazione professionale, iniziative di orientamento o di accompagnamento al lavoro, nonché politiche attive del lavoro.

Assegno di Inclusione: quando viene pagato l’ADI

L’Assegno di Inclusione (ADI) può essere richiesto telematicamente sul portale dell’Istituto, oppure presso i patronati e/o i Centri di Assistenza Fiscale. La mensilità di novembre sarà erogata verso fine mese, orientativamente verso il 28 novembre per chi è già beneficiario, per i nuovi richiedenti l’erogazione arriva solitamente entro metà del mese successivo alla richiesta.

Ricordiamo che l’erogazione del beneficio avverrà, a seguito della verifica dei requisiti, a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD, condizionata alla partecipazione a un percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa.

Ricarica Carta Acquisti: a novembre salta

La Carta Acquisti è un contributo mensile di 40 euro, erogato ogni due mesi. Essendo stata erogata a ottobre la carta verrà ricaricata di 80 euro il prossimo mese di dicembre, corrispondenti al contributo di novembre e dicembre.

Disoccupazione: quando arrivano NASpI e DIS-COLL

Il pagamento della NASpI di novembre 2024 è solitamente erogato entro metà mese. La data di riconoscimento del sussidio dipende dal giorno in cui è stata presentata la domanda di disoccupazione e può essere verificata accedendo al proprio fascicolo previdenziale online, accedendo con le identità digitali SPID, CIE o CNS. Le stesse tempistiche e modalità di verifica degli accrediti valgono anche per i percettori di DIS-COLL.