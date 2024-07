Assegno Unico INPS in pagamento: date di luglio e importi

Assegno Unico INPS in pagamento dal 17 al 19 luglio, nei primi cinque mesi del 2024 l'INPS ha versato 8 miliardi alle famiglie con figli.

In pagamento l’Assegno Unico e Universale ai nuclei aventi diritto: per la mensilità di luglio, nello specifico, gli accrediti sono stati programmati dal 17 al 19 del mese.

Per il 2024, l’INPS ha infatti concordato con la Banca d’Italia un calendario di date specifiche per i versamenti, al fine di garantire certezza nei tempi di erogazione.

Gli importi medi dell’Assegno Unico 2024

Nei primi cinque mesi dell’anno, intanto, sono stati erogati circa 8 miliardi di euro (che si aggiungono ai 18 del 2023 e ai 13 del 2022) ad oltre 6 milioni di nuclei familiari, coprendo quasi 10 milioni di figli.

A maggio 2024, l’importo medio per figlio, comprensivo delle maggiorazioni, era di 167 euro. L’accredito varia da circa 57 euro per chi non presenta l’ISEE o supera la soglia massima (45.574,96 euro per il 2024) fino a 224 euro per chi rientra nella classe di ISEE minima (17.090,61 euro per il 2024).

Classe ISEE (2024) Importo medio per figlio Fino a 17.090,61 € 224 € Oltre 45.574,96 € 57 €

I dati dell’Osservatorio INPS

L'Osservatorio Statistico INPS sull'Assegno Unico Universale fornisce a cadenza periodica una panoramica dei beneficiari del sussidio e dei valori economici della misura. Lo strumento è utile per comprendere l'impatto dell'AUU sulle famiglie italiane e per monitorare l'efficacia delle politiche di sostegno economico.

Alla nascita di un figlio, l’INPS invia una comunicazione ai genitori che hanno acconsentito a ricevere notifiche proattive, invitandoli a presentare domanda per l’assegno o ad integrare il beneficio per altri figli a carico.

Al 31 maggio 2024, risultano coperti 6.158.863 nuclei familiari e 9.756.844 figli.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare i dati completi e aggiornati dell’Osservatorio sul sito ufficiale dell’INPS qui.