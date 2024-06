Assegno Unico INPS: fino a 224 euro per ogni figlio

Assegno unico figli, online l'aggiornamento dell'Osservatorio INPS per il 2024: erogati 6 miliardi di euro a poco più di 6 milioni di nuclei familiari.

L’INPS ha diffuso i nuovi dati dell’Osservatorio sull’Assegno Unico Universale (AUU) per i figli a carico. Nei primi 4 mesi del 2024 sono stati erogati 6,4 miliardi di euro, concessi su domanda a 6,1 milioni di nuclei familiari aventi diritto.

L’Osservatorio include anche i dati relativi all’AUU per i nuclei percettori di Reddito di Cittadinanza (RdC) negli anni 2022-2023, nell’ambito del quadro generale delle misure di sostegno economico destinate alle famiglie italiane.

Di quanto è aumentato l’Assegno unico figli

L’Osservatorio INPS di giugno 2024 sull’Assegno Unico e Universale per i figli a carico fornisce prima di tutto una panoramica sui beneficiari e gli importi erogati, da marzo 2022 (momento del debutto della misura) ad aprile 2024.

Anno Erogazioni (mld di euro) 2022 13,2 2023 18,1 2024 (Q1) 6,4

AUU: importi base e importi medi 2024

Per quanto riguarda i versamenti, lo scorso anno l’importo totale erogato è stato pari a 18,1 miliardi di euro. Quest’anno il trend si mostra simile, con erogazioni sostanzialmente analoghe ma importi maggiorati grazie alla rivalutazione ISTAT (che ha visto il minimo per figlio (senza ISEE) salire negli anni da 50 euro nel 2022 a 54 euro nel 2023 a 57 euro nel 2024).

Nel 2024, l’importo medio per figlio, incluse le maggiorazioni, varia da circa 56 euro per chi non presenta l’ISEE o supera la soglia massima (45.574,96 euro per il 2024), fino a 224 euro per la classe di ISEE minima (17.090,61 euro per il 2024).

Come anticipato, l’importo base dell’assegno per ciascun figlio minore, in assenza di maggiorazioni, nel 2024 varia da un minimo di 57 euro (per chi non presenta l’ISEE o con ISEE pari o superiore a 45.574,96 euro) a un massimo di 199,4 euro (per ISEE fino a 17.090,61 euro).

Da detrazione fiscale a contributo diretto

Il contributo economico, lo ricordiamo, ha sostituito da due anni le detrazioni in busta paga e che si ottiene anche senza ISEE, ma in questo caso limintandosi a ricevere il bonus di importo minimo.

L’Assegno Unico Universale rappresenta dunque una misura fondamentale per il sostegno economico delle famiglie italiane, assicurando un contributo finanziario minimo per la cura e l’educazione dei figli.