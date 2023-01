L’INPS lancia i servizi proattivi per segnalare prestazioni e scadenze

Notifiche su smartphone e pc del diritto a prestazioni maturate o scadenze imminenti, guidando l'utente nelle procedure: nuovi servizi INPS proattivi.

L’INPS diventa proattivo, nel senso che avverte il contribuente che acquisisce il diritto a una prestazione. Resta necessario fare domanda laddove previsto, ovviamente, ma l’Istituto di previdenza fornisce quanto meno l’indicazione sulla maturazione del diritto che consente di presentarne richiesta.

Sulla stregua di altri servizi INPS online e mobile volti ad offrire una guida alle varie opzioni a propria disposizione tra quelle spettanti in base ai dati già noti all’INPS, anche la nuova funzione “Servizi proattivi” mira a guidare l’utente verso una più semplice e diretta individuazione di prestazioni previdenziali e assistenziali.

Vediamo come funziona.

Servizi proattivi INPS

La nuova funzionalità prevede l’invio, attraverso diversi canali (posta elettronica, area riservata del portale, app) di segnalazioni che per esempio possono riguardare scadenze imminenti oppure il diritto a prestazioni complementari.

La ratio è quella di fornire ulteriori strumenti per consentire agli aventi diritto di utilizzare effettivamente le prestazioni a loro disposizione, con i modi e le tempistiche corrette, aiutandoli ad effettuare gli adempimenti con indicazioni informative.

Il servizio è attivo dal 24 gennaio. In questa prima fase di avvio, non appena si apre la pagina MyINPSs appare un riquadro con un link diretto alla sezione dei servizi proattivi.

Come si attivano le segnalazioni

Simulatore INPS di scenari pensionistici 19 Gennaio 2023 Queste nuove comunicazioni proattive vengono inviate tramite email, SMS o notifica App IO, con avviso in area riservata MyINPS, non appena vi si accede. Queste segnalazioni guideranno l’utente nei vari passaggi successivi (come fare la domanda nel caso sia statao maturato un nuovo servizio, quando scade una prestazione in corso e come prorogarla o chiederla nuovamente).

Il servizio non si attiva automaticamente ma l’utente deve farne richiesta. Entrando nell’area myINPS, deve andare sulla pagina “Gestione consensi” ( si seleziona il pulsante nelal barra in alto), nella quale è stata inserita la nuova sezione “Adesione ai servizi proattivi“. Per aderire, bisogna barrare la casella “acconsento“, che sostanzialmente rappresenta la liberatoria per l’utilizzo dei dati personali.

In pratica, si autorizzza l’Istituto a trattare i dati personali per le segnalazioni, sulla base di informazioni già presenti negli archivi.