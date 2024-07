DL Sport e Scuola approvato alla Camera: cosa cambia

Cosa prevede il DL Sport e Scuola in tema di sostegno agli studenti stranieri e potenziamento del supporto agli alunni con disabilità.

È stato approvato dalla Camera il DL Sport e Scuola che introduce misure importanti da avviare con l’inizio dell’anno scolastico 2024-2025.

Nella seduta di martedì 16 luglio, infatti, l’Aula ha votato la fiducia sul disegno di legge di conversione del DL 71/2024 (C. 1902-A).

Il provvedimento mira ad assicurare un adeguato sostegno agli studenti stranieri e a potenziare il supporto agli alunni con disabilità, realizzando una scuola più inclusiva.

Come ha sottolineato il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, le novità più importanti riguardano il sostegno scolastico e l’aiuto offerto agli studenti stranieri.

Per rispondere alla carenza di docenti di sostegno, 85mila insegnanti ad oggi non sono specializzati, potenziamo i percorsi di specializzazione attraverso una nuova offerta formativa.

Le famiglie potranno chiedere la conferma del docente di sostegno già operativo al fianco del proprio figlio, al fine di assicurare la continuità didattica soprattutto verso gli alunni più fragili.

Gli studenti di origini straniere potranno acquisire una conoscenza adeguata dell’italiano, grazie a percorsi obbligatori e a docenti dedicati.

La lingua è requisito fondamentale per una inclusione che sia vera e non solo predicata. Il nostro obiettivo è una scuola sempre più inclusiva e con standard qualitativi sempre più alti, in cui siano valorizzati e promossi i talenti di ogni giovane, indipendentemente dalle condizioni di partenza.

Il DL, inoltre, prevede misure per rafforzare l’azione amministrativa e garantire le immissioni in ruolo di nuovi docenti.

Tutti i dettagli delle modifiche e integrazioni apportate al ddl di conversione del decreto (Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca A.S. 1193) sono indicate nel dossier, pubblicato sul sito della Camera.