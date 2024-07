Pagamenti INPS di agosto 2024: date, scadenze e novità

Calendario pagamenti INPS di agosto 2024 per le pensioni e i sussidi ai disoccupati e alle famiglie, con tutte le date per NASpI, Assegno Unico, ADI e SFL.

Agosto rappresenta un mese importante per i pensionati, i disoccupati e le famiglie che beneficiano dei pagamenti INPS.

Vediamo una panoramica dettagliata delle principali scadenze ricordando che, per verificare che tutti i pagamenti siano effettuati correttamente, è sempre possibile consultare il proprio fascicolo previdenziale online sul sito dell’Istituto di Previdenza.

Cedolino pensione di agosto: conguagli, rimborsi e pagamenti 23 Luglio 2024 I pagamenti delle pensioni INPS per agosto 2024 saranno effettuati regolarmente con data di accredito corrispondente al primo del mese, dal momento che il 1° agosto ricade in un giorno feriale e non festivo. Questa data è valida sia per coloro che ritirano la pensione presso gli uffici postali sia per chi riceve l’assegno sul conto bancario.

Come previsto dal calendario 2024 dei pagamenti delle pensioni, per chi si reca presso gli sportelli di Poste Italiane, il ritiro è organizzato in base al cognome:

giovedì 1 agosto: A-C

venerdì 2 agosto: D-F

sabato 3 agosto (mattina): G-L

lunedì 5 agosto: M-O

martedì 6 agosto: P-R

mercoledì 7 agosto: S-Z

I cittadini con più di 75 anni possono richiedere la consegna a domicilio tramite i Carabinieri.

Le novità del cedolino pensione di agosto

Rimborsi 730/2024 per i pensionati ad agosto 2024 9 Luglio 2024 Con il prossimo cedolino, numerosi pensionati riceveranno i rimborsi IRPEF relativi alla dichiarazione dei redditi 2024. In particolare, si tratta di coloro che hanno presentato i modelli 730 presentati entro il 20 giugno.

Nel cedolino pensione di agosto ci sono anche gli aggiornamenti per le prestazioni legate al reddito ed erogate in via provvisoria nel 2022: in caso di variazioni, ad agosto 2024 viene corrisposta la rata di pensione aggiornata.

Da ricordare, infine, l’addebito delle consuete trattenute fiscali (conguaglio di fine anno 2023, addizionali regionali e comunali, tassazione 2024) per tutti i pensionati coinvolti.

Scadenze per l’Assegno Unico di agosto

Pagamenti INPS: come consultarli online 16 Maggio 2024 L’Assegno Unico e Universale per i figli sarà erogato il 16, 19 e 20 agosto 2024 per i richiedenti che non hanno segnalato variazioni di reddito. Per coloro che hanno presentato la domanda a luglio 2024 o sono nuovi richiedenti, i pagamenti avverranno dal 22 al 31 agosto 2024.

Gli importi saranno rivalutati secondo i nuovi parametri di reddito aggiornati.

Le novità dell’AU

Assegno Unico discriminatorio: Italia deferita alla Corte di Giustizia UE 26 Luglio 2024 Con il messaggio n. 2303 del 20 giugno 2024, l’INPS ha introdotto nuove funzionalità per la domanda di Assegno Unico con maggiorazione per genitori lavoratori in nuclei vedovili.

In caso di presentazione di una nuova domanda da parte di un nucleo familiare monogenitoriale, con motivazione “altro genitore deceduto”, la procedura richiede di inserire il codice fiscale del genitore deceduto per verificare il diritto alla maggiorazione.

Pagamento NASpI e DIS-COLL ad agosto 2024

Il pagamento della NASpI è previsto entro il 15 agosto 2024, anche se la data esatta per l’erogazione dell’indennità disoccupazione dipende dal momento della richiesta. Lo stesso vale per la Dis-Coll. Inoltre, i percettori della NASpI potrebbero ricevere anche il Trattamento Integrativo (ex Bonus Renzi) pari a 100 euro.

Pagamento Assegno di Inclusione e Supporto Formazione Lavoro ad agosto

L’Assegno di Inclusione (ADI) sarà erogato a partire dal 15 agosto 2024 per le domande approvate e i Patti di Attivazione Digitale (PAD) sottoscritti entro il 31 luglio 2024.

I beneficiari precedenti riceveranno le ricariche dal 26 agosto 2024. Le stesse date sono valide per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL).

Aggiornamento sulla Carta Acquisti ad agosto

La Carta Acquisti, con un contributo mensile di 40 euro, verrà ricaricata ad agosto, includendo anche gli ulteriori 40 euro del contributo di luglio. Gli 80 euro vengono infatti erogati ogni due mesi. La precedente ricarica è avvenuta a giugno e la prossima sarà quindi ad agosto.

Calendario completo dei pagamenti INPS di agosto 2024

Ecco una sintesi delle principali date dei pagamenti INPS per agosto 2024:

1 agosto : pagamento delle pensioni.

: pagamento delle pensioni. 15 agosto : pagamento della NASpI e Dis-Coll, compreso il Trattamento Integrativo, e di ADI e SFL approvati entro luglio.

: pagamento della NASpI e Dis-Coll, compreso il Trattamento Integrativo, e di ADI e SFL approvati entro luglio. 16, 19, 20 agosto : pagamento dell’Assegno Unico per i richiedenti senza variazioni di reddito.

: pagamento dell’Assegno Unico per i richiedenti senza variazioni di reddito. 22-31 agosto : pagamento dell’Assegno Unico per nuovi richiedenti.

: pagamento dell’Assegno Unico per nuovi richiedenti. 26 agosto: ricarica Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro per i beneficiari precedenti.