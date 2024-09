Guida alle indennità di disoccupazione: requisiti, calcolo e richiesta

Requisiti per le indennità NASpI , DIS-COLL e disoccupazione agricola, modalità di richiesta e calcolo importi: guida completa per ottenere un sussidio economico.

In Italia, il sistema di sostegni contro la disoccupazione è strutturato per rispondere a diverse esigenze e situazioni, offrendo una rete di protezione ai lavoratori che si trovano senza lavoro. A disposizione ci sono infatti differenti prestazioni economiche (ciascuna con requisiti specifici e modalità di accesso proprie), che mirano a garantire un aiuto durante i periodi di disoccupazione involontaria.

In questo articolo, esploreremo in dettaglio i diversi sussidi di disoccupazione disponibili in Italia, le loro caratteristiche principali, i requisiti necessari e le procedure per fare richiesta.

Questa guida mira dunque a fornire un quadro chiaro e completo, per aiutare i lavoratori a orientarsi tra le varie opzioni e a garantire che possano accedere ai sussidi di cui hanno diritto.

Quali sono le indennità di disoccupazione in Italia

Il panorama delle indennità di disoccupazione in Italia è dunque articolato e complesso, comprendendo misure destinate a lavoratori subordinati, collaboratori e lavoratori agricoli.

Disoccupazione e sussidi INPS: le indennità da chiedere online 29 Maggio 2024 La misura principale è la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), riservata ai lavoratori subordinati che hanno perso il lavoro involontariamente e di durata variabile fino a ventiquattro mesi, calcolata in base alla retribuzione media degli ultimi anni. Ma esistono anche indennità specifiche anche per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (la DIS-COLL) e per i lavoratori agricoli (la disoccupazione agricola per una categoria ben definita degli addetti al settore primario).

Il sistema prevede però norme precise per la sospensione e la cessazione delle indennità, a seconda della nuova occupazione o della situazione lavorativa del beneficiario. È fondamentale comprendere le differenze tra le varie forme di indennità e i requisiti per accedervi, nonché le modalità di richiesta e le tempistiche, per poter usufruire correttamente dei benefici previsti e per pianificare al meglio il proprio futuro lavorativo.

Che cosa si intende per “disoccupazione”

Disoccupazione: come autocertificarla 8 Dicembre 2023 In Italia, lo stato di disoccupazione è definito dal Decreto Legislativo numero 150/2015, che riorganizza le normative riguardanti i servizi per il lavoro e le politiche attive. Secondo l’articolo 19, sono considerati disoccupati i lavoratori privi di impiego che dichiarano la propria disponibilità a lavorare e a partecipare alle misure di politica attiva del lavoro tramite il portale nazionale ANPAL.

Il Decreto Legislativo numero 4/2019 ha ulteriormente specificato che si considerano disoccupati anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo è pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Requisiti per essere considerati disoccupati

Per essere considerati disoccupati è necessario:

essere lavoratori privi di impiego o con un reddito annuo non superiore a 8.174€ per i lavoratori dipendenti;

comunicare all’ANPAL, in forma telematica, la propria disponibilità a lavorare o a partecipare a misure di politica attiva del lavoro.

Disoccupati e inattivi a confronto

È importante distinguere tra disoccupati e inattivi.

i disoccupati sono alla ricerca di un lavoro;

gli inattivi non studiano, non hanno ancora iniziato a cercare lavoro o non sono interessati a farlo.

Disoccupazione NASpI: che cosa è

La NASpI, acronimo di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego, è il principale sussidio di disoccupazione per i lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente il posto di lavoro. Istituita nel marzo del 2015, la NASpI ha sostituito misure precedenti come l’ASpI e la mini-ASpI.

Funzionamento e destinatari della NASpI

La NASpI è un assegno di disoccupazione con una durata pari alla metà delle settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, fino a un massimo di ventiquattro mesi. È concessa a partire dall’ottavo giorno dopo la cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda è presentata entro questo termine. Diversamente, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

La NASpI è rivolta ai lavoratori subordinati che hanno almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi quattro anni, anche non continuative, e si applica anche a chi ha rassegnato le dimissioni per giusta causa o ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro.

Requisiti NASpI

Essere disoccupati.

Avere almeno 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio dello stato di disoccupazione.

Possono accedere al sussidio di disoccupazione: apprendisti, soci lavoratori di cooperative, personale artistico, dipendenti a tempo determinato delle PA. Dal 2022 anche operai agricoli a tempo indeterminato di cooperative e consorzi.

Esclusi dalla NASpI

Non possono accedere alla NASpI: dipendenti PA, operai agricoli a tempo determinato, pensionati, invalidi, lavoratori stagionali extracomunitari.

Come si calcola la NASpI

Calendario dei pagamenti INPS per settembre 2024 28 Agosto 2024 L’importo della NASpI è pari al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, rivalutato annualmente in base all’inflazione. Per il 2023, l’importo massimo è stato di 1.470,99€. Il sussidio è soggetto a una riduzione graduale del 3% ogni mese, a partire dal sesto mese per i lavoratori sotto i 55 anni e dall’ottavo mese per quelli sopra i 55 anni.

L’indennità NASpI si riduce dell’80% se il beneficiario svolge attività autonoma con reddito annuo corrispondente a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni di cui all’articolo 13 del TUIR.

Il periodo di indennità di disoccupazione è coperto da contribuzione figurativa.

Come richiedere la NASpI

La domanda per la NASpI deve essere presentata online tramite il servizio dedicato sul sito dell’INPS. In alternativa, è possibile richiedere assistenza al call center o presso un patronato. I tempi di elaborazione della domanda sono di circa 30 giorni.

DIS-COLL: cosa è e come funziona

L’indennità di disoccupazione per i collaboratori, nota come DIS-COLL, è rivolta ai lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (anche a progetto), agli assegnisti e dottorandi con borsa di studio che hanno perso involontariamente l’occupazione e sono iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata. La misura è gestita dall’INPS.

Requisiti DIS-COLL

Essere disoccupati al momento della domanda.

Avere almeno un mese di contribuzione dal 1° gennaio dell’anno precedente alla disoccupazione.

La durata dell’indennità non può superare i 12 mesi e l’ammontare dell’assegno diminuisce del 3% al mese dal sesto mese in poi.

Disoccupazione agricola: cos’è e come funziona

La disoccupazione agricola è un sussidio destinato ai lavoratori agricoli che non possono accedere ad altre forme di aiuto. L’importo è calcolato in base alle giornate lavorate nell’anno solare, escludendo giorni di malattia, infortunio, maternità e di lavoro dipendente agricolo e non agricolo.

Chi può richiedere la disoccupazione agricola

Per richiedere la disoccupazione agricola bisogna far parte di operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, piccoli coloni, compartecipanti famigliari o piccoli coltivatori diretti, essere iscritti agli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti. Bisogna inoltre avere 102 giorni di contributi negli ultimi due anni e essere iscritti da almeno due anni nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

Come si calcola la disoccupazione agricola

Il sussidio viene calcolato in base al tipo di contratto precedente:

i titolari di contratto a tempo determinato percepiscono il 40% della retribuzione di riferimento, con una trattenuta del 9% per un massimo di 150 giorni;

percepiscono il di riferimento, con una trattenuta del 9% per un massimo di 150 giorni; i lavoratori a tempo indeterminato percepiscono il 30% senza trattenute.

Come si richiede la disoccupazione agricola

La domanda per la disoccupazione agricola deve essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo alla cessazione del contratto di lavoro. La prestazione è gestita dall’INPS e la domanda può essere presentata in via telematica sul sito dell’ente o attraverso il call center o il patronato.

Quando decade la disoccupazione

Lo stato di disoccupazione può essere momentaneamente sospeso quando si trova un lavoro subordinato a tempo determinato fino a 6 mesi o un’occupazione in un Paese UE/accordo bilaterale.

La disoccupazione decade quando si inizia un lavoro subordinato a tempo indeterminato o superiore a 6 mesi, un’attività lavorativa autonoma o si raggiunge il requisito per la pensione.