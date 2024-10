Giovani: obiettivo lavoro autonomo e professioni flessibili

Nel mercato del lavoro i giovani sognano poco il posto fisso, puntando piuttosto ad avviare una carriera autonoma prediligendo innovazione e flessibilità.

In Italia e in Europa solo l’8% delle ricerche di lavoro sul Web proviene dai giovani appartenenti alla fascia di età compresa tra 18 e 24 anni, che non sognano il posto fisso ma puntano ad avviare una carriera come lavoratori autonomi.

Secondo i dati di AppLavoro.it, dunque, sono proprio i giovani a mostrarsi meno attivi nelle ricerche di lavoro in rete attraverso la piattaforma: un possibile segnale di come, in cima alle loro preferenze, ci sia piuttosto il progetto di avviare un’attività imprenditoriale.

Per quanto riguarda i settori considerati più proficui in questo senso, cresce l’interesse verso il comparto digitale che attira sempre più consensi grazie alla nascita di figure nuove come influencer e content creator. Ma non mancano le preferenze per i comparti più tradizionali come arte, cultura e turismo.

L’attività in proprio attira preferenze soprattutto per la maggiore flessibilità, per la libertà e per le prospettive economiche interessanti, sebbene i giovani apprezzino soprattutto la possibilità di lavorare senza vincoli fisici o geografici.