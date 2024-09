NASpI: giro di vite sul cumulo dei redditi

Chiarimenti INPS sul calcolo dei redditi per chi percepisce Naspi o Dis-Coll: nessuna franchigia per il lavoro autonomo occasionale sportivo.

L’INPS ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla compatibilità dei redditi da attività sportiva dilettantistica con l’indennità di disoccupazione NASpI e Dis-Coll.

Rimborsi da 730 in NASpI: doppio calendario per i disoccupati 8 Agosto 2024

Come affermato dall’INPS con il messaggio n. 2985/2024, non è prevista la franchigia dei 5mila euro per il reddito di lavoro autonomo occasionale sportivo e l’indennità di disoccupazione.

Non è prevista alcuna deroga, quindi, per il cumulo delle prestazioni NASpI e Dis-Coll con il reddito stesso, mentre l’INPS può ridurre le indennità sulla base di quest’ultimo indipendentemente dalla soglia dei 5mila euro.

Le cose cambiano, invece, in caso di collaborazione sportiva, che prevede l’applicazione della franchigia prima del taglio di NASpI e Dis-Coll.

I fruitori di NASpI o Dis-Coll, in ogni caso, sono tenuti a comunicare all’INPS il reddito annuo presunto entro un mese dall’avvio dell’attività autonoma, d’impresa o di Co.co.co..