Taglio del cuneo fiscale in Manovra: come cambia la busta paga 2023

Taglio del cuneo fiscale in Legge di Bilancio 2023: come cambia la busta paga dei dipendenti e la nuova decontribuzione per le assunzioni agevolate.

La nuova Legge di Bilancio contiene disposizioni precise per il taglio del cuneo fiscale, un obiettivo di Governo volto a sostenere le retribuzioni in uno scenario economico caratterizzato da un forte aumento del costo della vita.

Decontribuzione lavoratori

Legge di Bilancio 2023: tutte le misure approvate 22 Novembre 2022 La riduzione d’imposta sul reddito da lavoro avvantaggia il lavoro dipendente, con una doppia aliquota di riduzione proporzionale alla RAL:

taglio del 2% fino a 35mila euro annui lordi (gli importi sono dunque analoghi a quelli già fruiti quest’anno),

taglio del 3% fino a 20mila euro.

A regime, nei prossimi anni, entro fine legislatura, si mira a tagliare le tasse sul lavoro fino a 5 punti. Come ha dichiarato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni all’Assemblea di Confartigianato, l’obiettivo di Governo è di arrivare ad un taglio di 2/3 al lavoratore e di 1/3 per il datore di lavoro.

L’intervento dovrebbe avvenire però in tempi distinti, iniziando subito dal rifinanziamento dell’intervento voluto dal Governo Draghi a beneficio dei lavoratori. Secondo il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, non è infatti ancora possibile effettuare un drastico taglio a breve termine:

Dobbiamo alzare i salari e questo avverrà gradualmente nel tempo. Soltanto innalzando i salari sarà possibile incentivare il lavoro.

Secondo Meloni, però, la misura è in programma, nei prossimi anni. Quel che invece si può fare subito è azzerare la decontribuzione.

Decontribuzione imprese

Per le aziende non è dunque previsto un taglio delle imposte sul lavoro ma, di contro, sono state inserite le decontribuzioni al 100% per le nuove assunzioni di giovani, donne e percettori di RdC nel momento in cui aumenta la quota di addetti in azienda rispetto al picco degli ultimi tre anni.