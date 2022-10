Bonus agenzie di viaggio: importi online

Ristori imprese Decreto Aiuti ter: le misure per il lavoro e le imprese Sintesi delle misure per il sistema produttivo ed il mercato del lavoro contenute nel Decreto Aiuti ter per far fronte al caro bollette.

Energia Bollette: bonus potenziati e credito d’imposta alle piccole imprese Come funzionano i nuovi tax credit per le imprese a compensazione del caro bollette: per le piccole aziende bonus al 30% sui consumi di ottobre e novembre.

Energia Pacchetto UE per le PMI: nuovi aiuti, incentivi e pagamenti veloci Ecco le misure per le imprese, in particolare PMI, che la Commissione Europea sta per mettere in campo per affrontare la crisi energetica.