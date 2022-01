Formazione e lavoro: open day Barilla per giovani talenti

Barilla promuove un open day online per chiamare a raccolta i giovani talenti che vogliono avviare una carriera nell’area Reasearch Development & Quality.

Barilla lancia una nuova iniziativa per coinvolgere i giovani e far conoscere da vicino l’attività della multinazionale nell’area Reasearch Development & Quality (RD&Q). È in programma per il 21 gennaio, infatti, un evento online rivolto ai laureati e agli studenti in alcune discipline specifiche, chiamati a partecipare all’Open RD&Q online event. Durante il webinar sarà possibile conoscere le attività e scoprire i possibili ruoli all’interno di quest’area.

Sarà anche possibile contattare direttamente i responsabili delle risorse umane dell’azienda leader nel mondo food, ma anche conoscere il team RD&Q per informarsi da vicino sulle opportunità di lavoro nel gruppo.

Possono partecipare all’evento solo gli studenti e i neolaureati delle seguenti aree:

Scienze e tecnologie alimentari;

Sicurezza alimentare e gestione del rischio alimentare;

Ingegneria (Alimentare, Meccanica, Chimica, Matematica, Gestionale, Elettronica o similare);

Biologia;

Chimica;

Matematica

Fisica.

Per prendere parte all’open day Barilla è necessario effettuare l’iscrizione online entro mercoledì 19 gennaio.