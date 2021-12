Poste Italiane assume consulenti finanziari

Poste Italiane cerca laureati da inserire come consulenti finanziari in tutta Italia con contratto di apprendistato: candidature entro dicembre.

Annunci di lavoro: sono aperte fino alla fine di dicembre le candidature per entrare a far parte del mondo di Poste Italiane, che cerca consulenti finanziari da inserire in tutto il territorio nazionale. La ricerca è rivolta ai giovani laureati da assumere nella rete di Uffici Postali, con incarichi relativi alle attività di promozione e vendita di servizi finanziari e assicurativi.

Per quanto riguarda i requisiti, oltre al conseguimento della laurea sono richieste ottime capacità di comunicazione e di relazione, entusiasmo nel misurarsi con obiettivi commerciali sfidanti e un’ottima conoscenza del pacchetto Office per organizzare efficacemente le attività previste.

Per coloro che supereranno la selezione è prevista un’assunzione con iniziale contratto di apprendistato professionalizzante. Sarà anche possibile partecipare a percorsi formazione e di affiancamento, fondamentali per sviluppare competenze trasversali e tecnico-specialistiche.

Per candidarsi all’offerta di lavoro è necessario visitare il portale ufficiale di Poste Italiane e compilare il form online con i dati richiesti, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.