Opportunità di lavoro in Europa: come candidarsi

Le opportunità di lavoro in Europa promosse in occasione dell’EURES Italy Employers day 2021: ecco le figure ricercate.

Sono circa 600 le offerte di lavoro proposte durante la quinta edizione dell’EURES Italy Employers day 2021, l’evento di reclutamento della rete EURES Italia che si è tenuto in modalità digitale e che quest’anno ha focalizzato l’attenzione sulle professioni in ambito ICT, Costruzioni, Turismo, Meccatronica e meccanica, Logistica e Sanità.

Le offerte di lavoro riguardano aziende italiane e straniere e i Centri per l’impiego sia pubblici sia privati. Sono annunci pubblicati sulla piattaforma dedicata e resteranno disponibili per due mesi, in modo tale da agevolare le candidature e rispondere alla domanda delle aziende in alcuni settori strategici, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di impiego.

L’evento promosso dalla rete EURES ha visto la partecipazione di circa 200 espositori, tra stand ed info point. Sulla piattaforma Europeanjobdays è possibile visualizzare l’elenco delle figure professionali ricercate, per ciascuna delle quali è indicata la sede di lavoro.

Per candidarsi è sufficiente seguire le indicazioni riportate e inviare il proprio CV in formato europeo.