Bonus Renzi 2021: tabella aumenti per scaglioni IRPEF

Il trattamento integrativo del reddito (ex-Bonus Renzi) in busta paga spetta fino a 40mila euro di RAL: esempi di calcolo e risparmi in busta paga.

Ai lavoratori spetta un bonus in busta paga come strumento di sostegno al reddito, che va ad incrementare lo stipendio netto. Con il decreto legge n. 3/2020 “Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente” è stato introdotto anche un taglio del cuneo fiscale a beneficio dei lavoratori, che prevede un doppio binario:

incremento del vecchio Bonus Renzi (quello da 80 euro) sotto forma di ulteriore “trattamento integrativo del reddito” (comunemente chiamato ancora Bonus Renzi 2021);

nuova detrazione di imposta per lavoro dipendente applicabile da 28 a 40mila euro di retribuzione lorda.

Vediamo quindi in dettaglio come funziona oggi il trattamento integrativo del reddito, che vede coinvolti circa 16 milioni di lavoratori subordinati, privati e pubblici, e come si calcola lo stipendio netto aggiuntivo in base allo scaglione di reddito.

Bonus in busta paga: beneficiari

Premesso che sono esclusi dal Bonus Renzi 2021 i pensionati e gli incapienti, ovvero coloro che hanno un reddito inferiore a 8.145 euro, soglia no tax, ricordiamo che il rafforzamento del trattamento riguarda:

i lavoratori dipendenti;

i soci di cooperative;

i lavoratori dipendenti che percepiscono compensi per incarichi da soggetti terzi;

i titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale;

i collaboratori coordinati e continuativi;

i sacerdoti;

i lavoratori socialmente utili;

i percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione NASpI, indennità Ape sociale.

Taglio cuneo fiscale: come si calcola

Il calcolo del taglio del cuneo fiscale previsto dal decreto legge 3/2020 tiene conto del reddito percepito dal lavoratore, al netto:

dell’eventuale reddito dal possesso di un immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze

delle quote di reddito esenti per le agevolazioni dei lavoratori impatriati, docenti e ricercatori.

Il limite di reddito per avere diritto al bonus in busta paga è stato portato a 40.000 euro e l’importo massimo è stato innalzato a 100 euro, con il seguente meccanismo a scaglioni:

100 euro al mese, misura piena fino ad un massimo di 1.200 euro l’anno, fino a 28.000 euro di RAL;

riduzione progressiva fino a 80 euro da 28.001 a 35.000 euro di reddito;

ulteriore riduzione fino ad azzeramento da 35.001 a 40.000 euro.

Si tratta di due modalità di erogazione:

contributo integrativo (Bonus Renzi da 100 euro netti al mese) fino a 28.000 euro di retribuzione lorda, comprensiva di eventuali straordinari e al netto delle trattenute previdenziali pari al 9,19% e dell’IRPEF;

detrazione di imposta per RAL superiori, calcolata come segue: per RAL tra 28.000 euro e 35.000 euro la formula per il calcolo dell'importo del bonus è: 480 + [120 x (35.000 – reddito) / 7.000]; per RAL tra i 35.000 euro ed i 40.000 euro, la formula da applicare è: 480 x [(40.000 – reddito) / 5.000].

per RAL superiori, calcolata come segue:

A dover verificare l’effettiva spettanza del beneficio in sede di conguaglio è il sostituto d’imposta che gestisce questi benefici fiscali del lavoratore, e che può eventualmente provvedere al relativo recupero se risulta non spettante. L’eventuale credito maturato dai sostituti di imposta potrà essere recuperato tramite compensazione.

Calcolo ex Bonus Renzi per scaglioni di reddito

Facciamo qualche esempio di calcolo dell’aumento del netto in busta paga che si ottiene con il nuovo Bonus Renzi paragonato con il precedente.

RAL Beneficio aggiuntivo mensile 10.25 20 9.00 20 10.00 20 11.00 20 12.00 20 13.00 20 14.00 20 15.00 20 16.00 20 17.00 20 18.00 20 19.00 20 20.00 20 21.00 20 22.00 20 23.00 20 24.00.00 20 25.00.00 36 26.00.00 76 27.00.00 100 28.00.00 100 29.00.00 97 30.00.00 94 31.00.00 91 32.00.00 89 33.00.00 86 34.00.00 83 35.00.00 80 36.00.00 64 37.00.00 48 38.00.00 32 39.00.00 16 40.00.00 0