Detrazione spese mediche per deceduti non a carico

Le spese mediche sostenute dagli eredi di persone non a carico possono essere portate in detrazione, anche se i costi sono ripartiti tra più persone.

Gli eredi possono portare in detrazione le spese mediche riferite ad una persona deceduta, anche se si tratta di un familiare non a carico, nel caso in cui debbano finire di pagare un debito del de cuius contratto per spese mediche (ad esempio, le rate di un apparecchio sanitario).

Lo stesso principio si applica nel caso in cui gli eredi siano più di uno e qualora tutti abbiano sostenuto le spese mediche del defunto, come ha precisato il Ministero delle Finanze nella circolare n. 22 del 1° giugno 1999.

Sulla base dei principi civilistici gli eredi subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi del de cuius. Pertanto, dopo il decesso gli eredi sono tenuti a pagare tutti i debiti del deceduto, ivi comprese le eventuali spese sanitarie. Analogamente, gli stessi subentrano in tutti i crediti vantati dal deceduto, ivi compresi gli eventuali crediti d’imposta.

Pertanto, è logico che si generi un diritto alla detrazione da parte dell’erede che ha sostenuto le spese o degli eredi relativamente alla quota di spese effettivamente sostenute.

