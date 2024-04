Detrazione polizze di assicurazione con rischio morte e invalidità

La detrazione IRPEF è prevista anche per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente.

Le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5% sono sempre detraibili fiscalmente, a prescindere dalla causa.

Lo precisa l’Agenzia delle Entrate, specificando che la detrazione IRPEF del 19% vale per le spese sostenute per le assicurazioni che prevedono la non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Polizza vita: perchè stipulare un'assicurazione e come sceglierla 2 Giugno 2022 Il TUIR, all’articolo 15 (comma 1 lettera f), prevede la detrazione da calcolare sull’importo complessivo di 530 euro anche per i premi che riguardano i contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001, che abbiano come oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore alla soglia specificata sopra.

Se la polizza prevede la copertura di più rischi, inoltre, deve essere messo in evidenza l’importo del premio relativo a ciascun rischio. La detrazione spetta solo per la parte di premio che prevede l’agevolazione.

Dal 2020, lo ricordiamo, la detrazione spetta solo se che l’onere è stato sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili.