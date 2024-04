Come compilare la dichiarazione dei redditi con le spese sanitarie, anche fuori dal 730 precompilato: elenco medicine e farmaci da banco detraibili al 19%.

Per capire quali medicinali da banco godono della detrazione fiscale del 19% in dichiarazione dei redditi tra le spese sanitarie, è necessario fare una distinzione tra farmaci e parafarmaci. Si possono infatti detrarre dall’IRPEF farmaci da banco e di automedicazione, preparati galenici e medicine omeopatiche ma non integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri o pomate (neppure se acquistati in farmacia e prescritti dal medico).

Ecco una guida completa per capire come comportarsi per controllare che i dati precompilati dall’Agenzia delle Entrate nel Modello 730/2024.

Medicine detraibili

Spese mediche detraibili con pagamento in contante 22 Aprile 2024 Per essere detraibile, il prodotto deve essere definito farmaco (e non prodotto parafarmaceutico). Anche i medicinali omeopatici possono essere portati in detrazione, così come le cosiddette preparazioni galeniche. Nello scontrino è riportata tale indicazione (es.: se compare la scritta “parafarmaco” non può applicarsi la detrazione). In particolare, nella fattura o nello scontrino parlante, sono presenti obbligatoriamente i seguenti dati:

natura dell’acquisto;

qualità del prodotto;

quantità del prodotto;

codice fiscale del destinatario.

Un altro metodo è fare riferimento a quando indicato sulla confezione. I farmaci da banco detraibili presentano sempre una delle seguenti sigle:

OTC (over the counter, farmaci da banco);

(over the counter, farmaci da banco); SOP (farmaco senza obbligo di prescrizione medica);

(farmaco senza obbligo di prescrizione medica); F.co (farmaco);

(farmaco); Med.le (medicinale),

(medicinale), farmaci di fascia C ;

; TK (ticket) o FC (farmaco anche omeopatico);

(ticket) o (farmaco anche omeopatico); altre diciture: omeopatico, galenico, officinale, magistrale, preparazione, automedicazione, etico, ticket o analoghe (è possibile siano abbreviati in omeo, galen, ecc.).

I farmaci sono sempre contrassegnati da uno specifico codice alfanumerico AIC, rilasciato dall’Agenzia Italiana del Farmaco: se il codice inizia con A0 si tratta di un farmaco, se c’è la scritta A9 si tratta di un parafarmaco.

Altre spese ammesse a detrazione

Nella Risoluzione n. 396/E/2008, valida ancora oggi, l’Agenzia delle Entrate fornisce una serie di ulteriori indicazioni. Ad esempio: gli integratori alimentari, anche se prescritti dal medico, non sono farmaci ma prodotti che appartengono all’area alimentare e quindi non detraibili.

Prodotti fitoterapici

Per quanto riguarda i prodotti fitoterapici, invece, il discorso è diverso: sono ufficialmente approvati dall’Agenzia Italiana del Farmaco e possono essere venduti solo in farmacia, in alcuni casi dietro presentazione di ricetta medica e in altri casi senza, quindi sono detraibili. Si definisce un farmaco fitoterapico:

Ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in associazione ad una o più preparazioni vegetali.

Attenzione: prodotti a base di erbe non approvati dall’AIFA, anche se possono avere una qualche attività farmacologica, non possono essere definiti medicinali.

Preparazioni galeniche

Le preparazioni e i prodotti galenici sono detraibili solo se preparati direttamente dal farmacista, dietro presentazione di scontrino parlante (con l’indicazione che si tratta di un farmaco) o ricevuta del farmacista (che scriverà “farmcaco” o “medicina” o equivalenti).

Dispositivi medici

Infine, i dispositivi medici sono detraibili se definibili come tali sullo scontrino (dispositivo medico / DM / IVD) e se dotati di marcatura CE. La circolare Agenzia delle Entrate n.20 del 2011 riporta un elenco (non esaustivo) dei più comuni dispositivi medici detraibili.

Dispositivi medici detraibili (DM) Lenti oftalmiche correttive dei difetti visivi Montature per lenti correttive dei difetti visivi Occhiali premontati per presbiopia Apparecchi acustici Cerotti, bende, garze e medicazioni avanzate Siringhe Termometri Apparecchio per aerosol Apparecchi per la misurazione della pressione arteriosa Penna pungidito e lancette per il prelievo di sangue capillare ai fini della misurazione della glicemia Pannoloni per incontinenza Prodotti ortopedici (ad es. tutori, ginocchiere, cavigliere, stampelle e ausili per la deambulazione in generale ecc.) Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) Lenti a contatto Soluzioni per lenti a contatto Prodotti per dentiere (ad es. creme adesive, compresse disinfettanti ecc.) Materassi ortopedici e materassi antidecubito Dispositivi Medico Diagnostici in Vitro (IVD) Contenitori campioni (urine, feci) Test di gravidanza Test di ovulazione Test menopausa Strisce/Strumenti per la determinazione del glucosio Strisce/Strumenti per la determinazione del colesterolo totale, HDL e LDL Strisce/Strumenti per la determinazione dei trigliceridi Test autodiagnostici per le intolleranze alimentari Test autodiagnosi prostata PSA Test autodiagnosi per la determinazione del tempo di protrombina (INR) Test per la rilevazione di sangue occulto nelle feci Test autodiagnosi per la celiachia