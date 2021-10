Contratto di espansione, esodo pensione anche per ex dipendenti pubblici

Incentivo all'esodo previsto dai contratti di espansione anche per tutti i dipendenti iscritti in una gestione previdenziale pubblica: le procedure INPS.

Il contratto di espansione, con accordo di esodo, viene applicato anche ai dipendenti delle aziende private iscritti alle casse pensionistiche della Gestione dipendenti pubblici (ad esempio, i dipendenti di aziende private originariamente Amministrazioni pubbliche e che hanno scelto l’opzione per il regime previdenziale preesistente), nonché ai lavoratori dipendenti degli Enti pubblici economici e delle Aziende speciali. Il contratto di espansione, disciplinato dall’articolo 41 dlgs 148/2015, nel 2021 è infatti applicabile in tutte le aziende con oltre 100 dipendenti (normalmente la soglia è a 250 dipendenti) e, in base al messaggio INPS 3252/2021, che si applica anche ai che risultano iscritti a una gestione del pubblico impiego e ai lavoratori di Enti pubblici economici e Aziende speciali.

Il contratto di espansione prevede un possibile incentivo all’esodo per i lavoratori a cui mancano al massimo 60 mesi (cinque anni) al raggiungimento della pensione di vecchiaia o anticipata. L’azienda paga un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, ed eventualmente i contributi previdenziali che mancano al conseguimento del diritto a pensione. Si tratta di accordi che, in base al comma 5-bis dell’articolo 34, previo esplicito consenso in forma scritta dei lavoratori, prevedono la risoluzione del rapporto, con un’indennità a carico del datore di lavoro che accompagna il lavoratore alla pensione.

Il messaggio dettaglia le procedure per le aziende, che presentano domanda all’INPS, unitamente al versamento della somma dovuta come indennità al dipendente o a una fideiussione: nel momento in cui l’aziende interrompe i pagamenti, l’INPS a sua volta smette di pagare l’indennità.