Calcolo IRPEF e stipendio: come incidono tasse e detrazioni sullo stipendio e come si effettua il calcolo del netto partendo dal lordo con esempi pratici.

Stipendio netto: le tasse applicate alla retribuzione 22 Settembre 2021 Per calcolare lo stipendio netto partendo dal lordo un parametro importante da considerare è il calcolo dell’IRPEF, che dipende dallo scaglione nel quale si rientra in base alla propria retribuzione lorda annua (RAL). Tra le tasse sullo stipendio, trattenute dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta, ci sono infatti le imposte sul reddito (IRPEF), oltre alle ritenute previdenziali e assistenziali (ovvero i contributi INPS a carico del lavoratore) e alle addizionali all’IRPEF, comunali e regionali. Anche nel calcolo delle agevolazioni che incrementano lo stipendio netto in busta paga (come il Bonus Renzi e le detrazioni fiscali per lavoro dipendente e per carichi familiari) bisogna tenere conto dell’IRPEF, non potendo essere superiori all’imposta da pagare. Quindi, riassumendo, per sapere quanto si toglie dal lordo al netto sullo stipendio:

si parte dalla RAL; si sottraggono i contributi previdenziali e assistenziali, ottenendo l’importo imponibile; si sottrare l’IRPEF calcolato sull’imponibile; si sommano eventuali detrazioni e bonus.

Meccanismo di applicazione IRPEF

Bonus Renzi e netto in busta paga 10 Settembre 2021 Il nostro Ordinamento prevede che l’imposta sul reddito delle persone fisiche sia proporzionale al reddito generato. Quindi, l’IRPEF si calcola applicando una percentuale al reddito, con aliquote differenziate in base allo scaglione di reddito prodotto. Si parte da una aliquota pari al 23% nel primo scaglione per i redditi fino a 15.000 euro e si raggiunge un’imposta massima del 43% sulla parte eccedente nell’ultimo scaglione, per i redditi che superano i 75.000 euro.

Aliquote IRPEF

Le attuali aliquote IRPEF prevedono, nello specifico, cinque differenti scaglioni di reddito con rispettive aliquote:

fino a 15.000 euro di reddito si applica il 23% ;

di reddito si applica il ; sulle quote di reddito oltre i 15.000 euro e fino a 28.000 di applica il 27% ;

di applica il ; per i redditi compresi tra 28.000 euro e fino a 55.000 si applica il 38% ;

si applica il ; mentre per la frazione di reddito compresa che va oltre i 55.000 euro e fino ai 75.000 euro si applica il 41% ;

euro si applica il ; infine per la parte di reddito superiore a 75.000 euro verrà applicata una aliquota pari al 43%.

Scaglioni di reddito (€) Aliquota Fino a 15.000 23% Da 15.000 a 28.000 27% Da 28.000 a 55.000 38% Da 55.000 a 75.000 41% Oltre euro 75.000 43%

Esempi di calcolo dell’IRPEF

Vediamo qualche esempio di calcolo dell’IRPEF di un lavoratore dipendente con reddito pari a 50.000 euro, senza tenere conto di deduzioni e detrazioni che gli spettano di diritto:

sul reddito fino a 15.000 euro l’imposta è pari a 3.450 euro;

sul reddito compreso tra 15.000 euro e 28.000 euro l’imposta è pari a 3.510 euro;

sul reddito compreso tra 28.000 euro e 50.000 euro l’imposta è pari a 8.360 euro.

Esempio di calcolo dell’IRPEF 15.000 x 23% = 3.450 13.000 x 27% = 3.510 22.000 x 38% = 8.360 Totale IRPEF = 15.320

Calcolo IRPEF e stipendio netto: esempio

Tenendo conto degli scaglioni IRPEF e della tassazione della busta paga vediamo ora un esempio di calcolo dell’IRPEF e dello stipendio netto.

Ad esempio, quanti sono 1.500 lordi al netto?

Ipotizzando 13 mensilità:

la RAL con 1.500 euro al mese sarà di 19.500 euro;

i contributi INPS a carico del lavoratore sono di circa 1.792 euro (19.500 *9,19%);

l’imponibile è dunque pari a 17.708;

l’IRPEF sarà pari a (15.000 * 23%) + (2.708 * 27%) = 4.181,16 euro

lo stipendio netto con 1.500 euro lordi al mese sarà dunque pari a: 19.500 – 1.792 – 4.181,16 = 13.526,84 l’anno e 1040.5 euro al mese.

A tale netto va poi aggiunto il Bonus in busta paga e le eventuali detrazioni spettanti per figli e coniuge a carico. Per simulare un calcolo dello stipendio netto più preciso, anche ipotizzando altri importi di retribuzione lorda mensile e annuale, tenendo conto delle detrazioni e dei bonus in busta paga, è possibile utilizzare il pratico tool messo a disposizione da PMI.it gratuitamente.