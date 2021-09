Lavoro stagionale: più tutele e nuove regole

Riorganizzare il mercato del lavoro e a rafforzare le tutele, soprattutto per gli stagionali: numeri e impegni istituzionali al convegno Luci sul Lavoro.

Dall’osservazione dei dati emerge come la pandemia abbia messo in discussione proprio il modello di riferimento del lavoro stagionale e il carattere di temporalità. Fattori come il divieto di spostamento e la chiusura delle frontiere hanno reso difficile il reperimento della manodopera e questa condizione ha inciso in modo particolare sul mercato del lavoro agricolo. Ciò ci deve far riflettere su come ripensare il lavoro e le tutele. Questa riflessione deve spingerci a riorganizzare profondamente il mercato del lavoro e a rafforzare le tutele dei lavoratori, con particolare attenzione a quelli stagionali.

Lo ha dichiarato Grazia Strano, Direttrice Sistemi Informativi, innovazione tecnologica, monitoraggio dati e comunicazione del Ministero del Lavoro, nel corso del convegno organizzato dal Ministero dal titolo “Luci sul Lavoro“, focalizzato sul settore agricolo e vitivinicolo.

Esonero filiere agricole: modello e scadenza 1 Settembre 2021 Proprio il settore agricolo, per via delle sue caratteristiche di stagionalità, ha risentito maggiormente degli effetti della crisi pandemica, anche se i dati sull’andamento del mercato del lavoro hanno registrato un calo nel 2020 relativamente contenuto (10%), mentre si registra una variazione positiva del 30% nei primi sei mesi del 2021. Quanto è accaduto impone tuttavia, così come in altri segmenti strategici del mercato, una seria riflessione sugli aspetti della crisi capaci di colpire maggiormente il mercato stesso.

Come ha ricordato Romolo De Camillis, Direttore Generale dei Rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero, uno dei punti deboli del sistema è rapresentato dai lavoratori che si spostano da un Paese all’altro dell’Unione Europea, operando spesso in condizione di maggiore fragilità rispetto ad altre categorie o che subiscono forme di sfruttamento. In quest’ottica, diventa fondamentae il coinvolgimento delle parti sociali e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, che nel 2021 si è posto come obiettivo il contrasto al lavoro nero e alle irregolarità che comportano infortuni. I due settori più interessati in questo senso sono proprio quello edile e quello agricolo.

Tutela e valorizzazione del lavoro stagionale, sensibilizzazione dei cittadini su diritti e obblighi dei lavoratori sono anche i principali obiettivi della campagna “Rights for all seasons” promossa dall’Autorità Europea del Lavoro (ELA).