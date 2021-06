Pensione di luglio con tredicesima: calendario pagamenti e cedolino

Calendario Pensioni di Luglio 2021 con accredito quattordicesima agli aventi diritto: guida alla lettura del cedolino.

Sono online le informazioni sul cedolino della pensione di luglio 2021, accessibile tramite servizio INPS online. Il pagamento di questa mensilità, per le pensioni di importo compreso fra 10,01 e 75 euro mensili, prevede anche l’accredito di tutte le mensilità del secondo semestre 2021 e della tredicesima. Per quanto concerne la data di disponibilità, per coloro che riscuotono l’assegno presso Poste Italiane è prevista la consueta anticipazione rispetto alle normali scadenze ed il pagamento su più giorni del pagamento, in ordine alfabetico (per motivi anti assembramento Covid) dal 25 giugno al 1° luglio. Nel caso di riscossione allo sportello, ecco il calendario:

A-B: venerdì 25 giugno

C-D: sabato (mattina) 26 giugno

E-K: lunedì 28 giugno

L-O: martedì 29 giugno

P-R: mercoledì 30 giugno

S-Z: giovedì 1° luglio

Pagamento quattordicesima

Quattordicesima pensione INPS di luglio 2021: quando arriva e a chi spetta 21 Giugno 2021 Con la rata di luglio l’INPS corrisponde d’ufficio anche la quattordicesima a circa tre milioni di pensionati che hanno compiuto 64 anni e si trovano nelle condizioni reddituali previste. Chi perfezionerà il requisito anagrafico entro il 31 dicembre o diviene titolare di pensione nel corso del 2021, otterrò la quattordicesima a fine anno. La prestazione è versata in via provvisoria: sarà poi verificata una volta definitivi i livelli di reddito dichiarati. Chi non riceve la quattordicesima e ritiene di averne diritto può fare domanda online, utilizzando le proprie credenziali di accesso o rivolgendosi a un patronato.

Conguagli 2018-2019

Con il cedolino di luglio in cui è presente anche la quattordicesima pensione, l’INPS avvia anche i conguagli per le somme aggiuntive (quattordicesima e importo aggiuntivo ex lege 388/2000) erogate per gli anni 2018 e 2019. Le eventuali somme risultate indebite saranno recuperate a rate (24 e 12 rate rispettivamente). Il debito e le relative modalità di recupero vengono comunque notificate tramite raccomandata.

Trattenute

Sul rateo di pensione di luglio, oltre all’IRPEF mensile, vengono trattenute le addizionali regionali e comunali 2020, la trattenuta comunale in acconto per il 2021, il recupero delle ritenute IRPEF 2020 nei casi previsti. Le somme conguagliate sono state certificate nella Certificazione Unica 2021.