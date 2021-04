Assunzioni in Lombardia per professionisti IT, Energia e Ambiente di scritto il

La multiutility italiana assume 85 specialist in ambito Energia, Ambiente, IT e Innovazione: ecco le posizioni aperte e come candidarsi.

La Life Company A2a promuove nuove assunzioni in Lombardia, in particolare su Brescia e Milano. La multiutility italiana attiva nei settori ambiente, energia, calore, reti e tecnologie, cerca infatti nuovo personale in diversi comparti. Prendendo in esame gli annunci pubblicati a partire dalla fine di marzo 2021 fino ad oggi, A2a cerca 85 specifici profili professionali: project engineer – asset teleriscaldamento;

innovation manager;

technical sales specialist;

ICT digital HR analyst;

demand & transformation marketing analyst;

esercizio impianti trattamento rifiuti – tec.operator;

laboratorio chimico-analyst;

specialista cost controller;

specializzato esercizio impianti di termovalorizzazione;

servizi igiene ambientale – operator;

project engineer – servizi igiene ambientale;

network operations center specialist. Sono numerose anche le opportunità di stage: supporto operativo investimenti;

programmazione investimenti;

servizi tecnici-analyst;

energy analysis & planning analyst. Per conoscere I dettagli delle offerte di lavoro e inviare le candidature, è necessario visitare la sezione del portale A2a dedicata alle opportunità professionali.