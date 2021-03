Amazon: nuovo hub e opportunità di lavoro

Amazon inaugurerà il nuovo centro di distribuzione promuovendo 900 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato entro i primi tre anni.

Nel corso del 2021 Amazon aprirà un nuovo centro di distribuzione a Cividate al Piano, in Provincia di Bergamo, espandendo la sua rete logistica in Italia e promuovendo nuove opportunità di lavoro sul territorio. Nell’arco dei primi tre anni, infatti, Amazon investirà oltre 120 milioni di euro e creerà 900 posti di lavoro a tempo indeterminato, garantendo salari competitivi e numerosi benefit.

L’aggiunta di questi 900 lavoratori contribuirà ad aiutare Amazon a superare i 10.000 posti di lavoro a tempo indeterminato creati in Italia in poco più di 10 anni, un risultato di cui andiamo particolarmente fieri.

L’apertura del centro di distribuzione in Provincia di Bergamo segue l’inaugurazione dei due nuovi centri logistici a Novara e Spilamberto (MO). Amazon, inoltre, sta per avviare il processo di selezione per varie posizioni, dagli Operations manager agli ingegneri e ai ruoli nelle Risorse Umane e IT, fino alle posizioni relative alla gestione degli ordini dei clienti.

Il sito di Cividate sarà il primo centro di distribuzione in Lombardia e la decima struttura aperta nella regione, dove ammontano a 1.800 i posti di lavoro a tempo indeterminato già creati. È già possibile candidarsi alle posizioni manageriali accedendo al seguente link dedicato.