Agenzia Spaziale Europea: 100 tirocini retribuiti

Opportunità di tirocinio per laureati e laureandi promosse dall’ESA nell’ambito del programma Young Graduate Trainees: come candidarsi.

L’Agenzia Spaziale Europea (ESA) ha avviato le selezioni per reclutare 100 tirocinanti, disposti a lavorare presso una delle sedi dell’organizzazione nell’ambito del programma Young Graduate Trainees. L’opportunità di formazione e lavoro è rivolta a laureati e laureandi, che devono conseguire il titolo di studio entro la data di inizio del percorso prevista tra maggio e settembre 2021.

Alla selezione, inoltre, possono partecipare i candidati con cittadinanza in uno degli Stati membri dell’ESA. La selezione, in particolare, è aperta ai candidati con laurea in ambito tecnico o scientifico, precisamente in ingegneria, fisica, scienze naturali, medicina, biologia e informatica.

È previsto un tirocinio retribuito di un anno, con compenso che varia tra 2300 e 2700 euro in base alla destinazione. I tirocinanti, inoltre, potranno contare sul supporto di tutor qualificati e saranno coinvolti uno specifico progetto spaziale.

Gli interessati possono inviare le candidature entro il 1 marzo 2021. Maggiori informazioni sono pubblicate sul portale ufficiale dell’ESA.