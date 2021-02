Intesa Sanpaolo assume agenti commerciali di scritto il

Selezione di giovani agenti commerciali per far parte della rete Agents4You di Intesa Sanpaolo: ecco come candidarsi.

Intesa Sanpaolo ha promosso una nuova campagna di recruiting per assumere giovani agenti commerciali. L’iniziativa, gestita attraverso Agents4You – la nuova rete agenziale controllata al 100% da Intesa Sanpaolo -, è mirata a reclutare candidati tra i 18 e i 30 anni che abbiano una forte motivazione verso il mondo assicurativo e finanziario. => Lavoro: edilizia e digitale trainano le assunzioni Agents4You rappresenta, nell’ambito del Gruppo Intesa Sanpaolo, il centro di competenza relativo all’esercizio dell’attività di promozione e offerta di prodotti di finanziamento, servizi di pagamento e prodotti “bancassicurativi”. Per le risorse che saranno selezionate è previsto l’ingresso all’interno di una rete di agenti in grado di operare fuori sede, sfruttando gli strumenti e i canali digitali messi a disposizione dalla Società. I candidati potranno sviluppare la propria capacità nel gestire il cliente, offrendo una completa consulenza “bancassicurativa”. Per partecipare alle selezioni è necessario essere in possesso di alcuni requisiti: aver conseguito la laurea o un diploma quinquennale;

garantire un approccio consulenziale o essere disposti a svilupparlo;

dimostrare talento nel pianificare e organizzare le attività;

avere la capacità di lavorare per obiettivi e voglia di raggiungere il risultato. Sono anche gradite una breve esperienza in ambito commerciale e l'iscrizione agli elenchi OAM (Organismo Agenti e Mediatori) o al registro RUI dell'IVASS. Il processo di selezione prevede due fasi principali: l'invio della candidatura in modalità telematica e, qualora il risultasse in linea con la ricerca, la preparazione di una video intervista digitale. Seguirà un colloquio con i responsabili di Agents4You. Le candidature possono essere inoltrare attraverso il portale ufficiale di Intesa Sanpaolo.