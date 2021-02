Deloitte: oltre 600 assunzioni entro maggio

Attraverso il programma Impact for Italy Deloitte punta ad assumere oltre 600 nuove risorse entro maggio 2021.

Deloitte ha annunciato la nuova campagna di assunzioni che prevede l’inserimento di oltre 600 risorse entro i primi cinque mesi del 2021. Il network globale della consulenza, che vanta in Italia 24 sedi, ha infatti in programma di inserimenti nell’ambito del progetto Impact for Italy lanciato nel 2020.

Le assunzioni coinvolgeranno tutto il territorio nazionale, in linea con il percorso compiuto finora che ha portato all’inserimento di 1550 risorse da marzo 2020 a oggi, tra assunzioni e stage e nonostante l’emergenza sanitaria in atto.

Un impegno in linea con Impact for Italy, il nuovo progetto e filosofia per l’Italia lanciato a inizio 2020 con cui vogliamo continuare a dare il nostro contributo alla crescita del sistema Paese attraverso soluzioni sostenibili e innovative, adeguate alle nuove esigenze – dichiara Fabio Pompei, CEO di Deloitte Italia.

Impact for Italy si propone di supportare le aziende nelle sfide dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico, contribuendo a potenziare i percorsi formativi per creare le competenze necessarie ad affrontare le sfide della “Quarta rivoluzione industriale”.

Impact for Italy – commenta Pompei – nasce da una cultura organizzativa che vede da sempre le persone di Deloitte in prima linea con questo approccio. I nostri professionisti, infatti, con un’età media inferiore ai trent’anni e un alto livello di formazione accademica e professionale, appartengono prevalentemente a una generazione che mostra una crescente attenzione alle problematiche di carattere sociale e ambientale.