AgID seleziona esperti di comunicazione

L'Agenzia per l'Italia Digitale conferisce l’incarico di lavoro autonomo a due esperti per le attività di comunicazione pubblica e relazioni esterne.

L’Agenzia per l’Italia Digitale ha avviato la campagna di selezione per ricercare due esperti per le attività di comunicazione pubblica e relazioni esterne. La comunicazione, infatti, rappresenta per AgID lo strumento per sensibilizzare le amministrazioni pubbliche sugli obiettivi dell’ente e costituisce una risorsa strategica per raggiungere stakeholder e cittadini.

Per le due risorse è previsto l’affidamento dell’incarico di lavoro autonomo della durata di 36 mesi, per un impegno massimo di 170 giorni annui. Entrando nel dettaglio dei profili ricercati, la selezione è mirata a selezionare:

Esperto in relazioni esterne- Senior , con almeno 5 anni di specifica esperienza lavorativa inerente al profilo richiesto, documentata e dimostrabile in ruoli nell’attività di relazione con i media relative a tematiche istituzionali. Si richiede la laurea magistrale o equivalente/equipollente nelle seguenti classi: LM-59, LM-63, LM-88, LM-92;

Esperto in comunicazione e social media- Senior, con almeno 5 anni di specifica esperienza lavorativa inerente al profilo richiesto, documentata e dimostrabile nell'attività di comunicazione e social media management. È richiesta la laurea magistrale o equivalente/equipollente nelle seguenti classi: LM-59, LM-63, LM-88, LM-92.

L’Avviso n. 01/2021 è reperibile sul sito dell’AgID. È possibile inviare le domande all’indirizzo PEC [email protected] entro il giorno 8 febbraio 2021.