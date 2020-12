Indennità 1000 euro Ristori Quater: domande entro il 15 e 18 dicembre

Indennità da mille euro per autonomi e altre categorie di lavoratori, istituite dal Ristori Quater: prime regole e calendario scadenze di inoltro domande.

Ristori Quater: proroghe e nuovi aiuti 30 Novembre 2020 Il Ristori Quater (DL 157/2020) ha esteso le indennità da 1000 euro una tantum erogate dall’INPS ad alcune categorie di lavoratori le cui attività lavorative sono state particolarmente colpite dall’emergenza Covid. In attesa della Circolare attuativa con le istruzioni operative, l’INPS fornisce intanto le prime informazioni con le date di scadenza per la trasmissione delle domande (dove necessario).

L’ultimo decreto Ristori (vedi il testo integrale), in pratica, prevede una nuova indennità onnicomprensiva per categorie di lavoratori che avevano percepito la stessa indennità con il Decreto Agosto e con il primo Ristori: stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo danneggiati dal Coronavirus e altri lavoratori tra cui gli iscritti al Fondo Spettacolo in possesso di determinati requisiti, gli stagionali di settori diversi da quelli del turismo che hanno perso il lavoro tra il primo gennaio 2019 e l’entrata in vigore del decreto, gli intermittenti e i venditori a domicilio.

Chi non deve fare domanda

In molti casi l’accredito del bonus è automatico, laddove si tratti delle seguenti categorie di lavoratori, qualora gli stessi siano stati già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020 (DL Ristori):

stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;

dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;

intermittenti;

autonomi occasionali;

incaricati alle vendite a domicilio;

lavoratori a tempo determinato del turismo e degli stabilimenti termali;

lavoratori dello spettacolo.

Chi deve fare domanda e quando

I lavoratori delle medesime categorie che però non avessero già beneficiato delle indennità sopra citate, se possiedono i requisiti indicati nel Ristori Quater possono ora fare domanda del bonus una tantum da mille euro. Le scadenze per la domanda variano in base alla specifica categoria.

Indennità di cui all’articolo 9, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 157 del 2020 – scadenza domanda: 15 dicembre 2020 (il rilascio del servizio per la presentazione delle istanze sarà reso noto con apposita comunicazione).

domanda: (il rilascio del servizio per la presentazione delle istanze sarà reso noto con apposita comunicazione). Indennità di cui all’articolo 15, commi 2, 3, 5 e 6, del decreto-legge n. 137 del 2020 – scadenza domanda: 18 dicembre 2020 (procedura già attiva e disponibile sul sito INPS).

domanda: (procedura già attiva e disponibile sul sito INPS). Indennità di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020- scadenza domanda: 15 dicembre 2020

domanda: (procedura già attiva e disponibile sul sito INPS).

N.B. Ricordiamo che anche le istanze per i bonus INPS del Ristori Bis sono in scadenza nei prossimi giorni.