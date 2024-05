Calendario pagamenti INPS di giugno 2024: date aggiornate e novità

Calendario pagamenti INPS di giugno 2024: tutte le date di accredito pensioni, disoccupazione, sussidi ADI, SFL, Assegno Unico e Carta Acquisti.

Con il mese di giugno 2024 prende il via un nuovo calendario dei pagamenti INPS.

Si parte, come di consueto, con il pagamento delle pensioni, questo mese con date differenti per chi ritira in contanti alle Poste o riceve l’accredito sul conto corrente, si prosegue con l’Assegno Unico, l’Assegno di Inclusione (ADI), il Supporto Formazione e Lavoro (SFL), la ricarica della Carta Acquisti e le indennità di disoccupazione e maternità.

Riportiamo di seguito il calendario dettagliato dei pagamenti INPS di giugno, con le novità, le date esatte e i destinatari di ogni prestazione.

Pensioni di giugno: calendario dei pagamenti

Le pensioni di giugno 2024 saranno accreditate il 3 giugno per chi riceve il pagamento tramite conto corrente bancario o postale. Il pagamento della pensione sul conto corrente è posticipato al 3 giugno essendo il 1° giugno un giorno non considerato “bancabile” e il 2 giugno un giorno festivo.

Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, invece, la data di riferimento è il 1° giugno e il ritiro continua ad essere scaglionato in base all’iniziale del cognome. Il calendario per il ritiro in contanti sarà organizzato come segue:

Sabato 1° giugno 2024 (solo mattina): cognomi da A a C;

2024 (solo mattina): cognomi da A a C; Lunedì 3 giugno 2024: cognomi da D a K;

2024: cognomi da D a K; Martedì 4 giugno 2024: cognomi da L a P;

2024: cognomi da L a P; Mercoledì 5 giugno 2024: cognomi da Q a Z.

Assegno di Inclusione: quando arriva il pagamento a giugno

L’Assegno di Inclusione (ADI) viene erogato tramite la Carta di Inclusione elettronica, prepagata emessa da PostePay che permette prelievi e bonifici per il pagamento dell’affitto.

Il calendario dei pagamenti ADI per il 2024, pubblicato all’inizio dell’anno sul sito INPS, prevede ricariche tra il 26 e il 28 di ogni mese, a seconda delle festività. Per i prossimi accrediti, i pagamenti iniziano il 16 giugno per chi ha presentato domanda e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) entro maggio.

Coloro che già percepiscono l’Assegno di Inclusione ADI e continuano ad averne diritto, riceveranno il pagamento a fine mese, seguendo lo schema dei rinnovi del Reddito di Cittadinanza. A giugno, il pagamento dei rinnovi avverrà mercoledì 26 giugno 2024.

Si ricorda che, a partire dai rinnovi di marzo, viene considerato l’ISEE 2024.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) verrà pagato, come di consueto, a partire da metà mese per le richieste pervenute nel mese precedente, ovvero maggio. Per le istanze presentate ed elaborate con esito positivo entro il 15 giugno, il pagamento avverrà verso il 27 giugno.

Assegno Unico Universale: scadenze di giugno

Le famiglie con figli a carico riceveranno l’Assegno Unico Universale per giugno intorno al 19 del mese, per chi ha già percepito il sussidio nei mesi precedenti e non ci sono state variazioni (es.: nascita, maggiore età di un figlio o variazioni di reddito). Le nuove richieste verranno pagate entro la fine del mese successivo alla presentazione dell’istanza.

Non è più necessario presentare ogni anno la domanda per l’Assegno Unico, ma è obbligatorio presentare una nuova DSU per evitare di ricevere l’importo minimo (che viene erogato anche in caso di calcolo ISEE superiore a 45.575 euro).

Per recuperare gli arretrati da marzo, c’è tempo fino a fine giugno. Gli aggiornamenti ISEE successivi, come l’ISEE Corrente, avranno effetto solo dal mese di presentazione, senza pagamento di arretrati.

Carta Acquisti: ricarica di giugno

La Carta Acquisti 2024 sarà ricaricata a giugno. Le ricariche, pari a 40 euro al mese, sono infatti effettuate bimestralmente. A giugno saranno quindi accreditati i 40 euro per maggio e giugno, per un totale di 80 euro. La ricarica è prevista entro metà mese.

Indennità di disoccupazione: quando arriva a giugno?

A giugno 2024, le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL saranno pagate entro la metà del mese. La data precisa può essere verificata nel Fascicolo Previdenziale dell’INPS, accessibile con le credenziali SPID, CIE e CNS.

NASpI 2024: come fare la domanda di disoccupazione 23 Febbraio 2024 Segnaliamo che sono operative le nuove modalità di richiesta per l’indennità di disoccupazione, con scelta automatica basata sull’ultimo rapporto di lavoro: DIS-COLL per collaborazioni coordinate e continuative, dottorati o assegni di ricerca, NASpI per il lavoro subordinato.

Con il messaggio 804/2024, l’INPS ha comunicato la fine della fase sperimentale e ha dettagliato le nuove modalità di richiesta per tutte le categorie di utenti (cittadini, online, tramite Contact Center telefonico e patronati).

Verifica dei pagamenti INPS

Cedolino Pensione INPS a consultazione online 4 Marzo 2024 Per controllare lo stato dei pagamenti e le date precise di accredito, i beneficiari possono accedere al proprio fascicolo previdenziale online sul sito INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS.

Inoltre, l’INPS invia notifiche via SMS o email per aggiornare i beneficiari sulle date di erogazione dei sussidi.