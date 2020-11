Visite INAIL ai lavoratori fragili

Lavoratori fragili, riattivato dall'INAIL il servizio di sorveglianza sanitaria eccezionale: in cosa consiste, come accedervi e come funziona.

Prende nuovamente il via la sorveglianza sanitaria eccezionale che l’INAIL offre ai datori di lavoro pubblici e privati che abbiano lavoratori maggiormente esposti al rischio contagio da Coronavirus. Un nuovo servizio online che tutti i datori di lavoro, pubblici e privati potranno attivare dal 5 novembre 2020 al 31 dicembre 2020, inviando ai servizi territoriali dell’INAIL le richiesta di visita medica, per lavoratori e lavoratrici fragili.

A renderlo noto è stato lo stesso INAIL, con una nota informativa sul proprio sito istituzionale emanata a fronte della proroga delle norme sulla sorveglianza sanitaria eccezionale (art. 83 del dl n. 34/2020), disposta dalla legge n. 126/2020 di conversione del dl n. 104/2020, c.d. decreto Agosto.

Lavoratori fragili

Vengono definiti lavoratori fragili coloro che sono colpiti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età, o che in generale rientrino in quelle condizioni di salute che potrebbero determinare, in caso di infezione da Coronavirs, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico che di tipo clinico.

Sorveglianza attiva: il servizio INAIL

La sorveglianza attiva consiste in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come “fragili” da parte del medico competente, se la nomina di tale professionista è obbligatoria (art. 18, dlgs n. 81/2008, T.u. sicurezza). Altrimenti il datore di lavoro ha due possibilità:

nominare comunque un medico competente per la durata del periodo di emergenza;

chiedere all’INAIL il servizio di sorveglianza eccezionale che vi provvede con i propri medici del lavoro provenienti dalla sede territoriale più vicina al domicilio del lavoratore.

Quest’ultima eventualità va attivata utilizzando l’apposito servizio online “Sorveglianza sanitaria eccezionale”, reso di nuovo disponibile dal 5 novembre 2020 e accessibile dagli utenti muniti di credenziali dispositive. Precisiamo che si tratta di un servizio a pagamento il cui costo, in attesa del previsto decreto per la definizione della tariffa, l’INAIL ha stabilito in via provvisoria d’importo pari a 50,85 euro.

Dopo la visita il medico fornirà la propria valutazione della condizione di fragilità ed esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l’adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio di Covid-19, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.