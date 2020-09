Incentivi assunzione per over 50 senza RdC

Assunzioni agevolate di over 50: ecco come applicare gli sgravi contributivi del 50% per chi assume disoccupati ultracinquantenni.

Assunzioni agevolate 2020: tutti gli sgravi per le imprese 31 Gennaio 2020 Contribuzione al 50% per i datori di lavoro che assumono disoccupati ultracinquantenni: si tratta dell’incentivo introdotto dalla Riforma Lavoro 2012 (commi da 8 a 11 dell’articolo 4 della legge 92/2012) e regolamentato dalla circolare INPS 111/2013, che continua ad essere applicabile dalle imprese essendo strutturale e che può riguardare anche quei lavoratori over 50 che non rientrano nei requisiti per il reddito di cittadinanza, restando dunque fuori dai relativi incentivi all’assunzione.

Assunzione over 50

Le assunzioni agevolate riguardano lavoratori e lavoratrici con almeno 50 anni di età disoccupati da almeno 12 mesi. Il contratto può essere a tempo indeterminato a determinato, sono ammesse anche le trasformazioni a tempo indeterminato di precedenti contratti agevolati, i contratti part-time e in somministrazione. La durata dell’incentivo assunzioni over 50 cambia a seconda della tipologia di contratto:

18 mesi per il tempo indeterminato e per le trasformazioni,

12 mesi per i contratti a termine (anche in caso di proroga).

L’incentivo spetta anche nel caso in cui la stessa azienda riassuma un disoccupato che precedentemente era stato un proprio dipendente, purché sussista il requisito dei 12 mesi di disoccupazione. E’ invece escluso nel caso in cui sia effettuata in attuazione di un obbligo preesistente, derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva.

L’incentivo si applica anche nei casi di assunzione a tempo inteterminato di un proprio dipendente a termine. Ecco come si fa il calcolo nel caso della trasformazione. La regola è che questa debba avvenire entro la scadenza del precedente beneficio. Quindi, ad esempio, nel caso di trasformazione di un contratto a termine incentivato, con trasformazione al termine del precedente contratto, non spetta nessun incentivo. Se invece la trasformazione è effettuata prima della fine del contratto, allora si applica l’incentivo. Supponiamo che il precedente rapporto fosse di 15 mesi e la trasformazione sia avvenuta nel decimo mese, l’incentivo si applica fino al 18 mese del complessivo rapporto (ovvero calcolando anche i dieci mesi del contratto a termine).

L’incentivo è subordinato a una serie di pre-requisiti da parte dell’azienda: degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, condizioni generali di compatibilità con il mercato interno.