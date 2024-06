Assunzioni qualificate nelle imprese: sbloccati gli incentivi PNRR

Assunzioni agevolate Il Decreto Coesione e i nuovi bonus per assunzione di giovani, donne e al Sud Il decreto Coesione istituisce nuovi bonus per assunzione di giovani, donne e disoccupati al Sud ma anche incentivi per l’autoimpiego: tutti i dettagli.

Assunzioni agevolate Assunzioni agevolate e Bonus Tredicesima: le novità in Cdm Due decreti per il lavoro presentati ai sindacati e portati in CdM: nuovi sgravi per le assunzioni e bonus tredicesima a gennaio per dipendenti con figli.

Assunzioni agevolate Incentivi Editoria al via: 10mila euro per ogni assunzione Al via gli incentivi da 10mila euro per l’assunzione di professionisti e giornalisti a tempo indeterminato, 14mila euro per la stabilizzazione dei precari.

Assunzioni agevolate Assunzioni ferme: imprese senza agevolazioni né incentivi Nel 2024 calano le assunzioni con l’abolizione degli incentivi, mentre si attende ancora il decreto attuativo della maxi-deduzione per i nuovi contratti.