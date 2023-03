Riciclo batterie auto elettriche: business del futuro?

Green Economy: il riciclo delle batterie delle auto elettriche potrebbe tradursi in un nuovo business ma in Italia servono investimenti sugli impianti.

Secondo lo studio “Il riciclo delle batterie dei veicoli elettrici @2050: scenari evolutivi e tecnologie abilitanti”, presentato da Motus-E, Strategy& e Politecnico di Milano, in Europa il riciclo delle batterie dei veicoli elettrici genererà ricavi per circa 6 miliardi di euro al 2025. In Italia, senza valutare l’indotto e considerando solo le batterie, i ricavi saranno di circa 600 milioni di euro sempre al 2050.

Eco-incentivi auto elettriche ancora disponibili 20 Febbraio 2023 La vendita di auto green per la mobilità sostenibile è prevista in crescita nei prossimi anni, nonostante il calo che ha caratterizzato il 2022: la diffusione di veicoli elettrici potrebbe essere trainata dall’evoluzione normativa a livello europeo, soprattutto dal nuovo pacchetto climatico Fit for 55, che prevede la riduzione delle emissioni di gas serra del 55% entro il 2030, ponendosi come obiettivo ambizioso la produzione di autovetture e veicoli commerciali leggeri esclusivamente a zero emissioni dal 2035.

Se in Europa le batterie esauste vengono trattate all’interno di impianti progettati per batterie diverse come quelle al piombo, in Italia attualmente non esistono impianti adeguati al riciclo batterie per veicoli elettrici.

Per allinearsi ai trend europei e favorire lo sviluppo di un potenziale nuovo business, servirebbero ingenti investimenti. Non indifferenti, di contro, i potenziali vantaggi:

indipendenza nazionale e l’aumento di posti di lavoro;

forniture resilienti a garanzia della supply chain;

risparmio dovuto a materie prime con prezzi ridotti.