Sciopero voli, treni e mezzi pubblici: il calendario dal 9 febbraio

Nuovi eco-incentivi: più sconti per auto a motore termico, contributo anche per le usate, bonus maggiorato con rottamazione e con ISEE fino a 30mila euro.

Grazie agli Ecobonus saranno in molti ad acquistare un’auto nuova, ma l’elettrico non è ancora al primo posto nelle preferenze degli acquirenti.

Ecobonus auto dal 23 gennaio: come richiedere i contributi statali 2024

Dal 23 gennaio sono aperte le prenotazioni dei nuovi eco-incentivi statali per veicoli e moto non inquinanti, anche per car sharing e veicoli commerciali.