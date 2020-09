Ecoincentivi auto Friuli Venezia Giulia: la normativa della Regione

Per l’Ecobonus sui veicoli a ridotte emissioni è necessario registrarsi sulla piattaforma dedicata: Guida per Rivenditori aggiornata dopo il Dl Agosto.

Ecoincentivi Veneto: prorogato Bando Auto 2020

Prorogati i termini del Bando Auto della Regione Veneto per via dell’emergenza Coronavirus: le nuove scadenze da rispettare per ottenere gli Ecoincentivi.